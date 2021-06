Veille d’orages violents pour plusieurs régions du Québec

Les résidents de plusieurs régions de l’est et du sud de la Belle Province vont peut-être devoir se résigner à ranger tout ce qui trouve à l’extérieur et à fermer leurs fenêtres parce que des orages violents sont prévus samedi après-midi et en soirée dans plusieurs secteurs.

Selon Environnement Canada des orages violents sont prévus dans une portion de la Montérégie, en Estrie, en Mauricie, dans Chaudière-Appalaches, dans la région de Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

L’agence a indiqué que ces orages pourraient produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

On conseille aux gens d’être prudents sur les plans d’eau. «Les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d'eau. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas: quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur!» a-t-on précisé samedi.