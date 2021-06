Corbeil et Maranda font leur cinéma

Comme plusieurs de leurs pairs, les humoristes Jean-Marie Corbeil et François Maranda ont dû interrompre brusquement leur tournée de spectacles quand la pandémie a éclaté, en mars 2020. Mais plutôt que se morfondre en attendant de pouvoir remonter sur scène, le tandem comique a décidé de se tourner vers le cinéma pour écrire un film à sketches intitulé Livrés chez vous sans contact.

« François et moi étions en tournée quand tout s’est arrêté en mars 2020 », relate Jean-Marie Corbeil en entrevue au Journal.

« Je me souviens qu’on était dans un motel et qu’on s’est dit que c’était une catastrophe. En revenant chacun chez soi, on a sombré chacun de son bord pendant un certain temps. Mais au bout d’un moment, je me suis dit que si on ne faisait rien, on allait mourir artistiquement. J’ai donc commencé à écrire des sketches sans trop savoir quoi en faire. On a d’abord pensé à une émission de télé puis à un spectacle en ligne. Mais à un moment donné, François a lancé l’idée d’un film. À partir de là, tout s’est mis en place. »

En quelques semaines, le tandem a pondu un scénario à partir de sketches qu’il avait écrit pendant le confinement. Jean-Marie Corbeil est allé chercher du financement pour le film et a fait appel à sa conjointe, la réalisatrice Gaëlle D’Ynglemare (Le Colis), qui a rassemblé une équipe de techniciens pour le tournage.

Les deux humoristes ont même réussi à convaincre quelques acteurs connus (France Castel, Luc Senay, Anne Casabonne et Michel Courtemanche) de jouer à leurs côtés dans certains sketches du film.

« D’une certaine manière, la pandémie a été salutaire pour nous », signale François Maranda. « Cela nous a permis de faire un projet comme ce film qu’on n’aurait jamais osé faire sinon. »

Humour bon enfant

Le concept de Livrés chez vous sans contact est simple : Corbeil et Maranda y incarnent deux humoristes qui se retrouvent soudainement sans boulot à cause de la pandémie. Ils décident donc de s’improviser chauffeurs et livreurs de sketches à domicile.

« Il n’y a pas eu beaucoup de films à sketches au Québec, du moins, pas dans cette forme-là », observe François Maranda. « On a voulu revisiter cette formule qui était très populaire à une certaine époque et qui nous a beaucoup inspirés. Les Monty Python sont d’ailleurs une grande influence pour nous. »

« On a essayé de faire ça pas trop con », ajoute d’ailleurs Jean-Marie Corbeil. « Dans le film, on parle du clivage entre les riches et les pauvres, de l’acceptation de l’autre dans le couple, de politique et même de religion. On a aussi voulu garder un côté bon enfant qu’on ne trouve plus beaucoup dans les comédies d’aujourd’hui. J’espère que les gens vont sortir de la projection avec un gros sourire. »

Livrés chez vous sans contact a pris l’affiche hier dans une quinzaine de salles à travers le Québec dont plusieurs Cinémas Guzzo (le film est distribué par Vincent Guzzo). À partir de la fin de semaine prochaine, Jean-Marie Corbeil et François Maranda proposeront dans certains cinémas de la chaîne Guzzo une formule inédite : un combo film et spectacle.

« L’idée est de présenter notre show dans une salle à côté de celle où est projeté le film », indique Jean-Marie Corbeil. « En arrivant à la billetterie, les gens vont pouvoir choisir un combo qui leur permet de voir le film à 19 h et le show à 21 h, ou vice versa. C’est une idée qu’on a lancée aux gens de Guzzo et ils ont embarqué. »

► Livrés chez vous sans contact, à l’affiche depuis hier.