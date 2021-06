Découvertes gourmandes: des produits frais et locaux pour votre prochain barbecue

Repas en plein air...Voilà une expression qui, aussitôt dite, devrait vous guider vers les Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale pour faire vos emplettes! Une seule adresse où se rencontre une foule de saveurs inspirantes à combiner à volonté dans votre panier à pique-nique ou sur le barbecue.

En vous arrêtant devant chaque kiosque, animé par la passion des commerçants heureux d’y faire découvrir leurs produits, votre sac se remplira au même rythme que s’ouvrira votre appétit.

Succombez à la tentation de vous gâter et de faire plaisir à vos invités, car oui, il est enfin arrivé, ce repas convivial en plein air entouré d’êtres chers, celui dont vous avez tant rêvé ces derniers mois et qui se prolongera sous un ciel étoilé. Salivant devant les produits de près de 20 artisans locaux, ce sera un grand festin de produits frais et locaux!

Une table sous le soleil

Les Galeries Gourmandes

Jamais une marguerite n’aura été aussi alléchante que dans les pains hamburgers de la boulangerie À Chacun son Pain. Composée de six pétales et d’un bouton, chaque convive garnira sa part selon ses envies!

Sur la table, les choix offerts aux invités sont multiples. Le smoked meat de canard des Canardises peut simplement être réchauffé puis tranché, et en accompagnement, une salade de homard peut être une belle option. Dénichez le crustacé à la poissonnerie Némeau!

Devant la variété de légumes provenant des étals d’Adonis, choisissez des poivrons, des aubergines, des oignons et des courgettes que vous pourrez assaisonner et faire griller sur le barbecue. Pour la touche finale, saupoudrez les légumes d’un fromage de chèvre trouvé au kiosque de la Laiterie Charlevoix. Vous pouvez également transformer cet accompagnement méditerranéen en garniture exquise pour un sandwich.

Pour un repas copieux, allez-y avec les grosses crevettes tigrées de Némeau et une montagne de fines tranches des délicieux jambons artisanaux des Cochons tout ronds.

Pour encore plus de saveurs, ajoutez à votre assiette les saucisses au couteau du Roi du boudin, dont celle à l’argousier et au thym, ainsi que celles de Victorius Saucissier, dont la traditionnelle Suisse et l’originale Téquila Coriandre et Lime.

Une finale sous les étoiles

Bûche Glacée

De découverte en découverte, chaque bouchée suscitera des expressions ravies et des conversations animées, alors que les coupes s’entrechoqueront pour porter un toast à ce bon repas en bonne compagnie.

Les bouteilles sélectionnées à la SAQ voisine des Galeries Gourmandes feront honneur à votre festin, tout comme le vin d’importation privée du Roi du Boudin qu’aura gentiment apporté un invité.

Et lorsque les lumières de la terrasse s’allumeront, qu’une petite laine sera de mise et que les assiettes seront vides et les estomacs repus, il restera toujours de la place pour de petites douceurs.

Les pots de saveurs signés Ricardo, les biscuits et la pâte à biscuits Oréo de Cookie Bluff, une variété de beignes aux patates à l’ancienne de Beignes d’Antan, dont celui au miel qui est un vrai délice, et le gâteau glacé au caramel croquant de la Bûche Glacée, composeront un décadent plateau de desserts.

Mettez-vous l’eau à la bouche en visitant le www.galeriesgourmandes.com