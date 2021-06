Défi 1 000 000 KM: l’objectif dépassé

En avant-midi dimanche, il y avait plus de 140 000 km au compteur du défi 1 000 000 de KM Ensemble. Ces kilomètres ont été accumulés par les Québécois qui s’activent en marchant, courant ou pédalant.

L'activité physique est si importante pour avoir une bonne santé que plusieurs docteurs prescrivent maintenant l'activité physique dans le cadre de leur pratique. C'est d'ailleurs le cas de Dr Alain Demers, médecin de famille à Sherbrooke et président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Estrie (AMOE).

«Je le fais régulièrement, prescrire de l’activité physique, parce qu’on sait que l’activité physique vaut plus que n’importe quel autre médicament en prévention», dit-il.

Dr Demers préconise d'avoir plusieurs périodes d'activité physique pendant la semaine. «Un 20 à 30 minutes d’activité par jours au moins 5 jours par semaine, c’est excellent pour la santé et ça a été prouvé dans plusieurs études. Il n’est pas du tout obligatoire d’aller faire une grosse activité physique. Par exemple, quelqu’un qui joue au hockey une fois par semaine pendant 90 minutes, au niveau de la santé cardiovasculaire, est probablement moins en forme que quelqu’un qui prend une simple marche régulièrement 5 fois par semaine. Alors il faut répartir l’activité physique dans la semaine et ne pas avoir plusieurs journées de sédentarité», dit-il.

Selon le docteur, l'activité physique, comme la simple marche, est accessible à tous. «Ce n’est pas obligatoire d’être inscrit dans un groupe ou un gym», dit-il. «S’en priver, c’est vraiment triste à mon point de vue.»

Augmentation de la sédentarité pendant la pandémie

Dr Demers a constaté qu'une portion de la population est devenu plus sédentaire, particulièrement celle qui pratiquait les activités en groupe puisque les lieux d'activité, comme les gymnases et les arénas, étaient fermés.

«On espère maintenant avec les allègements des mesures sanitaires que les gens vont reprendre les activités physiques qu’ils aimaient. Vous savez, pour faire une activité physique régulière, il faut quand même y ressentir un certain plaisir, il faut qu’il y ait quelque chose qui nous attire vers l’activité physique. Et si c’est des activités de groupes, il y a des gens qui, en solo, trouvaient ça moins intéressant. Il y a une certaine convivialité dans les activités de groupe qui vont reprendre», explique-t-il.

Les bienfaits de l'activité physique

Lorsqu'on pratique une activité physique, il y a une certaine libération d’hormones dans le cerveau, les endorphines et la dopamine, qui provoquent un certain plaisir et une sensation de bien-être au niveau cérébral.

«Je vous dirais que pendant mes journées de travail, qui sont quand même assez longues, le fait de faire une activité physique me permet d’être plus éveillé, alerte, plus à l’écoute face aux gens qui sont devant moi. Ça n’a pas juste des bienfaits au niveau cardiovasculaire, ça a plusieurs bienfaits au niveau cérébral», note Dr Demers.

Pour ceux qui voudraient participer au défi 1 000 000 de KM Ensemble, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Le défi continue pour toute la journée dimanche.