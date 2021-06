Des immigrants canadiens réclament un statut permanent pour tous

Plusieurs manifestations se sont déroulées au Canada dimanche, date de la Journée mondiale des réfugiés, afin de réclamer le statut permanent pour tous les migrants canadiens, y compris les sans-papiers.

Des réfugiés, des étudiants, des travailleurs, mais aussi des sans-papiers ont ainsi pris part à des marches et des rassemblements qui se sont notamment tenus à Vancouver, Winnipeg, Sudbury et Toronto.

«Cela fait un an que nous avons lancé notre appel pour un statut d’immigration complet et permanent pour tous, et nous avons poussé le gouvernement fédéral à créer des voies d’immigration qui ont abouti à un statut pour certains. Mais la grande majorité de la classe ouvrière, des personnes racialisées et en particulier des sans-papiers est exclue du statut de résident permanent. En conséquence, nous sommes sans soutien du revenu, sans droits au travail et même sans accès aux soins de santé en cas de pandémie», a indiqué l’association Migrant Rights Network par communiqué.

Les manifestants jugent insuffisantes les mesures mises en place par Ottawa pour soutenir l’arrivée de réfugiés au pays.

«Nous sommes ici pour demander au premier ministre Trudeau de tenir ses promesses et de créer un plan pour assurer à tous un statut de résident permanent au pays», a déclaré Veronica, une militante présente au rassemblement de Toronto.

«En 2020, le Canada a claqué la porte et a accueilli la moitié du nombre de réfugiés par rapport à l’année précédente», a insisté Sarom Rho, organisatrice de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement à Toronto.

Ottawa a annoncé vendredi une série d’initiatives pour ouvrir les portes à un plus grand nombre de réfugiés, en étendant notamment le projet pilote sur les voies d’accès à la mobilité économique pour faire venir près de 500 réfugiés qualifiés et leurs familles.

«Le pays redouble d’efforts afin d’aider encore plus de réfugiés et de demandeurs d’asile à trouver refuge au Canada – que ce soit en mettant en œuvre de nouvelles initiatives pour aider les familles yézidies à venir au pays, en exerçant son rôle de chef de file au sein d’organismes internationaux ou en aidant d’autres pays à reproduire les programmes fructueux du Canada à l’intention des réfugiés», a affirmé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, dans une déclaration pour la Journée mondiale des réfugiés.

«Tout au long de la pandémie, le Canada a été l’un des quelques pays qui n’ont pas cessé de réinstaller des réfugiés ayant besoin d’une aide urgente. Bien que d’autres ferment leurs portes, nous laissons les nôtres ouvertes. En 2020, nous avons accueilli presque la moitié des réfugiés réinstallés partout dans le monde», a ajouté le ministre.

Rappelons que plusieurs organismes marcheront de Montréal à Ottawa du 18 au 25 juillet prochain afin de remettre au premier ministre canadien une demande pour un statut pour tous.