Grand Prix de France: «Une bonne journée...»

Les monoplaces de l’écurie Aston Martin ont été les dernières à s’arrêter au puits de ravitaillement pour changer leurs pneus au Grand Prix de France de Formule 1.

• À lire aussi: Grand Prix de F1 de France: Victoire de Max Verstappen, un point pour Lance Stroll

Sans cette stratégie audacieuse, ses deux pilotes n’auraient probablement jamais inscrit de points précieux au Championnat du monde.

Après avoir accédé à la deuxième marche du podium, deux semaines plus tôt dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, Sebastian Vettel a ajouté deux points à sa récolte en ralliant l’arrivée au neuvième rang.

Son coéquipier Lance Stroll, dixième à la ligne d’arrivée, a inscrit le dernier point disponible.

Belle remontée

Après s’être élancé de la 19e place sur la grille de départ, Stroll, fidèle à son habitude, a connu un début de parcours très prometteur. Dès le deuxième tour, il se pointait à la 15e position.

« C’est une bonne journée pour l’équipe, a déclaré le pilote québécois. On ne peut qu’être satisfaits de notre résultat. J’étais à l’aise dans la voiture et nous avons pu maintenir un bon rythme.

« C’est un circuit [Paul-Ricard] qui ne favorise pas les dépassements, mais, contre toute attente, j’ai réussi à doubler plusieurs adversaires. Nous avons adopté une bonne stratégie qui, à la fin, a été fructueuse.»

Sortie de piste

Si Stroll a effectué son seul arrêt au 34e tour, Vettel, lui, a attendu jusqu’au 37e pour chasser sa voiture de gommes fraîches. « Je pense que nous devions faire quelque chose de différent au chapitre de la stratégie, a souligné Vettel. Et, honnêtement, ça a bien fonctionné pour nous puisque Lance et moi avons terminé dans le Top 10.»

Après un début de saison plutôt brouillon, le quadruple champion du monde inscrit ainsi des points lors d’un troisième Grand Prix de suite.

« Je crois, a fait savoir Vettel, que j’aurais pu obtenir une meilleure place à l’arrivée si je n’étais pas sorti de piste pendant le premier relais. C’est dommage, car j’ai perdu beaucoup de temps. »

Le vétéran pilote allemand occupe le 10e rang au classement cumulatif, avec 30 points. Stroll, lui, est 13e avec dix points à sa fiche.

Ce qu’il faut retenir

LE NOUVEAU PATRON, C’EST MAX

Peu importe si Red Bull a adopté une meilleure stratégie que Mercedes au Grand Prix de France, force est d’admettre que le nouveau patron en Formule 1 est bel et bien Max Verstappen.

Par sa victoire au circuit Paul-Ricard, le pilote néerlandais a accentué son avance au Championnat du monde aux dépens de Lewis Hamilton. L’écart entre les deux grands rivaux est maintenant de 12 points. Et il aurait été encore plus prononcé si Verstappen n’avait pas été victime d’une crevaison quand il menait le Grand Prix d’Azerbaïdjan deux semaines plus tôt.

DUR POUR LES ROUGES

Aucune Ferrari dans les points : ce GP de France a été plutôt catastrophique pour l’écurie italienne, car Carlos Sainz et Charles Leclerc ont dû se contenter des 11e et 16e rangs à l’arrivée. En effet, l’Espagnol a connu sa pire course depuis son arrivée chez les Rouges. « Quand on a un si mauvais rythme et autant de dégradation des pneus, il n’y a rien à faire avec la stratégie », a indiqué Sainz.

BOTTAS NE L’A PAS TROUVÉ DRÔLE

Les propos de Valtteri Bottas n’ont laissé aucun doute sur la fin de la course, quand il a été incapable de résister à la menace de Sergio Pérez (Red Bull) pour la dernière place sur le podium. « La stratégie gagnante était à deux arrêts, a dit le Finlandais visiblement frustré. En tant qu’équipe, nous étions trop concentrés sur un arrêt unique. Je n’avais plus de pneus à la fin, alors j’essayais juste de ramener la voiture à la maison. Ce n’était pas amusant... »

– Louis Butcher

Résultats

7e ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1

1. Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) 309 km en

1 h 27 min, 25,770 s 2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 2,904 s 3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 8,811 s 4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 14,618 s 5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 1:04,032 6. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) à 1:15,857 7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 1:16,596 8. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1:17,695 9. Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin-Mercedes) à 1:19,666 10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) à 1:31,946 11. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 1:39,337 12. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) à 1 tour 13. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour 14. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1 tour 15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour 16. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 1 tour 17. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour 18. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) à 1 tour 19. Mick Schumacher (ALL/Haas-Ferrari) à 1 tour 20. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 1 tour

Meilleur tour en course : Max Verstappen, 1:36,404 au 35e tour (moyenne : 218,156 km/h)

CLASSEMENT DES PILOTES

1. Max Verstappen (PB) 131 pts 2. Lewis Hamilton (GBR) 119 3. Sergio Pérez (MEX) 84 4. Lando Norris (GBR) 76 5. Valtteri Bottas (FIN) 59 6. Charles Leclerc (MON) 52 7. Carlos Sainz Jr (ESP) 42 8. Pierre Gasly (FRA) 37 9. Daniel Ricciardo (AUS) 34 10. Sebastian Vettel (ALL) 30 11. Fernando Alonso (ESP) 17 12. Esteban Ocon (FRA) 12 13. Lance Stroll (CAN) 10 14. Yuki Tsunoda (JPN) 8 15. Kimi Raïkkönen (FIN) 1 16. Antonio Giovinazzi (ITA) 1 17. Schumacher, Russell, Mazepin et Latifi n’ont aucun point.









CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

Photo AFP