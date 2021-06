Ils sont de retour!

C’est trop. Ce n’est plus de la luck, de la chance, de la bonne étoile ou de la bonne fortune. On aura beau chercher et fouiller dans l’histoire, mais ce qui se passe depuis un peu plus de trois semaines est phénoménal, mystérieux.

Mesdames et Messieurs, après une trop longue absence, je crois que les fameux fantômes du Canadien sont revenus. À moins de deux minutes d’une victoire assurée pour Vegas, lorsque j’ai vu la maladresse de Marc-André Fleury donnant le puck et un filet désert, je n’en croyais pas mes lunettes.

Mais, dans le fond, ce miracle ne faisait que s’aligner après les autres qui, depuis le début des séries, conduisent les Canadiens là où ils ne devraient pas être. C’est ahurissant et abracadabrant.

TOURNANTS

Vous avez vu tomber John Tavares au combat. Vous avez été ébahi par l’incroyable revirement alors que Ducharme et ses hommes étaient coincés comme des rats tirant de l’arrière 1-3 dans cette série que tous disaient inégale face à des Leafs bourrés de talent. Souvenez-vous de cette gaffe aussi bizarre qu’inexplicable ou dramatique d’Alex Galchenyuk permettant l’échappée Caufield-Suzuki.

Arrivent les Jets de Winnipeg qui venaient de balayer le meilleur joueur de la ligue et ses Oilers. Un autre coup de baguette, les fantômes rappliquent. Une crampe au cerveau, le meilleur compteur des Jets, Mark Scheifele devient fou, assomme le jeune Jake Evans et se sort lui-même de la série. Fin des émissions. Winnipeg ne sera plus jamais la même et partira en vacances 3 matches plus tard.

Le Carey Price aussi dominant que vous voyez depuis sa visite d’un match dans la ligue américaine avec Laval n’a pas affiché cette dictature depuis des années. C’est arrivé d’un coup. Que s’est-il passé ?

On l’oublie, mais pensez au petit Paul Byron qu’on a placé au ballottage plus d’une fois dans les derniers mois. Alors, celui qu’on ne désirait plus, celui qu’on voulait donner et abandonner vient de préparer le but la victoire sur un jeu brillant dans la prolongation de vendredi alors qu’il avait compté le gagnant dans le match de mercredi.

INEXPLICABLE

Oui, les joueurs de Vegas doivent se gratter la tête. Oui, ils avaient bel et bien le Canadien dans les câbles et les avaient dominés outrageusement dans une leçon de hockey à sens unique, vendredi. Price avait enfin été faible sur le but de Pietrangelo alors que le vétéran Staal avait commis une gaffe qu’on ne voit même pas dans ma ligue du vendredi sur le but de Roy. Dans toutes les phases du jeu, les Golden Knights ont dompté le club qui venait de perdre son coach. Et en outre, même les arbitres ont fermé les yeux sur ce qui aurait dû devenir un net avantage pour Montréal lorsque Perry est retourné au vestiaire le visage ensanglanté. Les fantômes se foutent des arbitres.

Un des farfadets a mis son pied dans la porte. Montréal 3, Vegas 2.

Je n’ai jamais vu ça. Vous ?

De l’enclave