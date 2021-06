Les partisans du Canadien célèbraient la Fête des Pères

Les milliers de partisans du Canadien présents au match de dimanche ont célébré la Fête des pères devant le Centre Bell. L’ambiance était festive surtout qu’ils étaient confiants de voir le Canadien remporter la victoire.

Ludivine Reding, qui tient le rôle principal de Fanny Couture dans la série télévisée Fugueuse, est entourée des frères, Pier-Olivier et William Beaulac.

Ali Farès s’est assuré d’avoir son drapeau du Canadien et Adèle Dubé, 5 ans, son Youppi, pour encourager leurs joueurs favoris.

François Lévesque est un fanatique partisan du Canadien qui rêve au retour des Expos.

Alexandre Hélie a célébré la fête des Pères en compagnie de son grand-père, Paul Gagnon, un pompier retraité de Laval.

La famille Halin a assisté aux festivités d’avant match. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Joshua, Roseline, Geneviève, Patrick et Juliette qui entourent Jacob et leur beau chien, Marlin.

Une belle sortie mémorable de la Fête des pères pour Michel Bouchard, un fier partisan du Canadien et sa fille, Élaine Bouchard, 7 ans, de l’Assomption.

Les deux partisans du Canadiens, Jérôme Trépanier et Raphael Gosselin croient aux chances du Canadien de remporter la Coupe Stanley tandis que Olivier Lebel se moquait de la qualité de l’arbitrage.

Alex Doucet et Samuel Lapina, de Mascouche, étaient bien préparés pour encourager le Tricolore avec le traditionnel cri de ralliement « Go Habs Go ».

Alec Cerantola, infirmier à Hôpital général juif et son épouse, Chrissy Mitchell, infirmière au Centre hospitalier de St. Mary, ont gagné des billets pour assister au match.