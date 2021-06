CH: les partisans toujours aussi enthousiastes

Même si les partisans du CH ont été peu gâtés dans les dernières années, ils n'ont visiblement pas oublié comment encourager leur équipe pour un match de demi-finale.

• À lire aussi: EN DIRECT | Canadien 0 - Golden Knights 0

• À lire aussi: Résultat positif à la COVID-19: «J’ai respecté les consignes», affirme Dominique Ducharme

• À lire aussi: L'arbitre Chris Lee: un match qui rappelle de mauvais souvenirs

L’ambiance était électrique à l’éxtérieur du Centre Bell ce dimanche, où une foule bleu-blanc-rouge s’était massée faute de pouvoir occuper l’un des 3500 sièges dans les gradins.

NORA T. LAMONTAGNE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

«On n’a jamais été aussi près de la coupe», s’enthousiasmait Jean-Pierre Robillard, à quelques minutes du début à la quatrième partie des séries à opposer le Tricolore aux Golden Knights de Las Vegas.

Le détenteur de billets de saison se permettait les espoirs les plus fous pour cette année, et si l’on se fie au volume des cris et au nombre de fanions au mètre carré sur la rue des Canadiens-de-Montréal, il n’était pas le seul.

NORA T. LAMONTAGNE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Trois générations

«Ça sent la victoire!», prédisait déjà Daniel, venu d’Oshawa, en Ontario, avec son garçon pour cette soirée de la fête des Pères bien particulière.

Le duo père-fils avait tenu à apporter les cendres de Daniel senior pour réunir trois générations en cette occasion hautement symbolique.

Pour eux, comme pour plusieurs Québécois, le Canadien est une affaire de famille.

«Mon gars a eu des émotions quand je lui ai annoncé que j’avais des billets», confirme Marc David, aux côtés de son fils de 14 ans, Harley.

NORA T. LAMONTAGNE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Contrairement à la tradition, c’est plutôt le père qui a offert les précieux billets en cadeau à son fils, fièrement vêtu du chandail du numéro 92, Jonathan Drouin.

Malgré une température de 28 degrés Celsius au centre-ville de Montréal en début de soirée, la plupart des partisans avaient d’ailleurs revêtu leur chandail fétiche.

Joyeux rassemblement

Parmi eux, trois comparses trimballaient une coupe Stanley faite de papier aluminium à travers la foule, au son des cris d’encouragement.

NORA T. LAMONTAGNE/LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

«Ça, ça va être à nous bientôt!», s’est exclamé Jérôme Trépanier, porteur du trophée.

Son ami Olivier Lebel, lui, était déguisé en arbitre aveugle, une façon comme une autre de critiquer les décisions de Chris Lee dans les derniers matchs, jugées défavorables au Canadien.

Au travers de ce joyeux rassemblement, un saxophoniste imitait la musique d’ambiance de l’orgue pour le plaisir de la foule et les «Go Habs Go» fusaient à tout bout de champ.

Originaires de Windsor, en Ontario, Joe Barile, sa femme et leurs quatre enfants avaient le sourire fendu jusqu’aux oreilles à la vue de cette scène.

«On est venus rien que pour regarder la partie dehors», dit le père de famille, qui n’a pas hésité une secondaire à faire les 10 heures de route pour profiter de l’atmosphère des séries.