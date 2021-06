Louiseville: une femme de 41 ans dans un état critique après une collision avec deux véhicules

Une conductrice de 41 ans est présentement dans un état critique après être entré en collision avec deux autres véhicules dans la nuit de samedi à dimanche à Louiseville, en Mauricie.

L’accident est survenu vers 23h30 sur le chemin Grande-Carrière (route 348). Pour une raison qui est encore inconnue, un véhicule a dévié de sa route pour entrer en collision avec un deuxième. Un autre véhicule, qui n’a pas pu éviter le carambolage, est entré en collision avec les deux autres.

Parmi les passagers à bord, une femme de 19 ans et une autre de 41 ans ont été transportées à l’hôpital. «Celle de 41 ans est dans un état critique et on craindrait pour sa vie», a admis Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec. Les quatre autres passagers du troisième véhicule n’ont pas été blessés.

Le chemin Grande-Carrière est ouvert depuis 7h ce matin. Un enquêteur collision est passé sur les lieux afin de mieux comprendre ce qui s’est passé.