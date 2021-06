Mystérieuse présence de tortues et de poissons morts sur les berges de deux rivières

Des riverains sont consternés par la découverte de tortues et de poissons morts sur les berges de la rivière Saint-Charles et de la rivière Richelieu, en Montérégie.

À Salaberry-de-Valleyfield, une pétition a même été lancée par un résident inquiet de la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles.

Dans une réponse transmise par écrit, le ministère de l’Environnement a soutenu qu’une inspection a été réalisée le 2 juin dernier après la réception d’une plainte concernant la présence de poissons morts sur la rivière Saint-Charles.

«L’inspection n’a révélé aucune problématique environnementale, aucun poisson mort n’a été constaté et les eaux de la rivière étaient claires», est-il possible de lire.

Photo courtoisie

Le ministère n’a cependant pas pu se prononcer sur la qualité de l’eau puisque les derniers échantillons prélevés dans cette rivière remontent à 2007.

De son côté, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a indiqué par écrit que des études sont réalisées sur le cours d’eau.

«D'une part, le Comité ZIP Haut-Saint-Laurent a organisé des études sur la rivière, sur sa faune et sa flore en 2010 et en 2017, faisant ressortir l'amélioration du site à tous points de vue. Aujourd'hui, la rivière est devenue un site prisé, un lieu de biodiversité chérie autant que riche», a écrit Magali Joube, conseillère en communication à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Photo courtoisie

«D'autre part, la Ville peut aussi s'appuyer sur les analyses faites en amont (baie Saint-François et usine de filtration) et en aval (plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée). Certaines sont quotidiennes, d'autres mensuelles et annuelles. Cela vient s'ajouter aux analyses réalisées par le ministère récemment», a-t-elle ajouté.

Une enquête sera toutefois réalisée par la Ville sur la présence de poissons morts.

«Si rien d’anormal n'a été détecté, la Ville poursuit ses investigations afin de comprendre la source de cet événement d'apparence ponctuel», a soutenu la porte-parole de la Ville.

Les riverains ne sont pour autant pas satisfaits de ces réponses.

Photo courtoisie

«Le ministère de l’Environnement, je ne les ai pas vus personnellement. Ils peuvent nous dire ce qu’ils veulent. Ils ont peut-être raison de dire ce qu’ils disent aussi, mais j’en doute. Mais il reste que ce n’est pas des réponses acceptables, c’est des raisons pour acheter le silence», a déclaré Maurice Richard, l’instigateur d’une pétition réclamant une analyse plus poussée de l’eau.

Situation similaire à la rivière Richelieu

Des carpes mortes ont aussi été photographiées sur les berges de la rivière Richelieu, à Saint-Mathias-sur-Richelieu.

Le ministère de l’Environnement dit avoir été avisé de la situation et a affirmé que «plusieurs individus de carpes ont été retrouvés morts le long du chemin Richelieu, jusqu’à Saint-Basile-le-Grand, près du Parc des voiles de Saint-Mathias-sur-Richelieu et au niveau du bassin de Chambly».

Photo courtoisie

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s’est déplacé sur les lieux pour analyser la situation et a conclu que «la cause de mortalité des carpes serait d’origine naturelle».

«Les carpes proviendraient de la rivière Acadie, qui est tributaire de la rivière Richelieu, et leur décès serait causé par la période actuelle de frai, le manque d’oxygène dans l’eau, les températures élevées et le bas niveau d’eau», a précisé le ministère de l’Environnement dans un courriel.

– D’après les informations d’Andy St-André