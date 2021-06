On découvre le yerba maté

Le yerba maté est une boisson des plus populaires en Amérique du Sud, et la tendance s’installe tranquillement en Amérique du Nord. Si la boisson chaude reste peu répandue, les produits réfrigérés prêts à boire gagnent nos tablettes. Cap sur cette nouvelle boisson tendance !

Qu’est-ce que le yerba maté ?

Le yerba maté est une boisson originaire d’Amérique du Sud. Les principaux producteurs de feuilles de maté sont le Brésil, l’Argentine et le Paraguay.

Elle est préparée à partir des feuilles séchées provenant de la plante Ilex paraguariensis. Traditionnellement, les feuilles séchées sont infusées dans de l’eau chaude pour obtenir une boisson similaire à du thé et consommée à l’aide d’une paille en métal.

Le yerba maté est également connu sous plusieurs autres noms, tels que maté, thé de Saint- Barthélemy, thé des Jésuites, thé du Brésil, thé du Paraguay ou encore chimarrao. Le maté peut être consommé chaud ou froid.

Le processus de transformation des feuilles de yerba maté après leur récolte peut varier d’un pays à l’autre, selon le type de produit désiré ou la saveur souhaitée.

Ces étapes ont également une influence sur les propriétés du produit final. En général, les étapes incluent le blanchiment, la torréfaction, le séchage, le vieillissement et le broyage. Lors du blanchiment, les feuilles sont rapidement chauffées.

Cela a pour but d’inactiver les enzymes (polyphénol oxydase), de ralentir la décomposition et de préserver les qualités sensorielles.

Ensuite, lors du vieillissement, les feuilles séchées et coupées en petits morceaux sont placées dans des chambres de vieillissement pour une durée de 6 mois à un an ou plus.

Cela permet de développer des couleurs et des saveurs spécifiques. Le vieillissement augmente aussi la concentration de certains composants, comme les méthylxanthines et les composés phénoliques, ainsi que l’activité antioxydante.

Ses bienfaits

Si on attribue de nombreux bienfaits à cette boisson traditionnelle de l’Amérique du Sud, notamment au niveau de l’allégement de la fatigue, la perte de poids, la dépression, les maux de tête, le cholestérol, le diabète, l’ostéoporose, les preuves de ces bienfaits sont limitées. Une étude publiée en 2020 a évalué l’état de la littérature scientifique actuelle concernant les effets du yerba maté sur la santé.

Les auteurs rapportent que la consommation de yerba maté peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment un effet protecteur sur les cellules du foie, une stimulation du système nerveux central et un effet anti-inflammatoire.

Cependant, une grande consommation de yerba maté, servi à des températures élevées (> 65 °C), peut augmenter, à l’instar des autres boissons chaudes, le risque de certains cancers (gorge, bouche, œsophage). Les recherches sur le yerba maté et ses effets potentiels sur la santé sont encore peu nombreuses, et davantage d’études sont nécessaires pour confirmer ses bienfaits.

Quelle est la différence entre le yerba maté et le café, le thé, etc. ?

Tout comme le café, le thé (noir, vert, oolong, blanc), le cacao et le guarana, le yerba maté contient naturellement de la caféine. En effet, la caféine est l’une des principales composantes du maté, ayant des effets légèrement stimulants.

En fonction de la méthode de préparation du yerba maté, la composition chimique de la boisson finale peut varier. Par exemple, la concentration de caféine peut aller de 270 à 540 mg/L. Les feuilles ou les extraits de maté sont aussi utilisés comme ingrédients dans les boissons énergisantes en Amérique du Nord et en Europe, où ils servent de source de caféine. Considérant sa teneur en caféine, cette boisson n’est pas recommandée aux enfants.

Produits contenant du yerba maté sur le marché québécois

MONSTER

Boisson énergisante à saveur de yerba maté, Dragon Tea

Ingrédients : Thé infusé (eau, solides de thé yerba maté et noir), glucose, sucre, taurine, arômes, acide citrique, extrait de panax ginseng, caféine, niacinamide, sucralose, calcium d-pantothénate, acésulfame k, inositol, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine.

Calories (kcal pour 1 canette) : 35 (458 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 7

(g) : Caféine (mg) : 155

MATEINA

Boisson énergisante de yerba maté biologique à saveur de citron

Ingrédients : Yerba maté biologique infusé (eau purifiée, yerba maté biologique torréfié infusé), sucre de canne biologique, jus de citron concentré biologique, arôme naturel, extrait de yerba maté biologique, acide citrique.

Calories (kcal pour 1 canette) : 40 (355 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 8

(g) : Caféine (mg) : 130

MATEINA

Boisson énergisante de yerba maté biologique à saveur d’hibiscus et de baies

Ingrédients : Yerba maté biologique infusé (eau purifiée, yerba maté biologique torréfié infusé), sucre de canne biologique, hibiscus infusé biologique, extrait de yerba maté biologique, jus de canneberges concentré biologique, arôme naturel, acide citrique.

Calories (kcal pour 1 canette) : 35 (355 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 6

(g) : Caféine (mg) : 130

TEA OF A KIND

Yerba Mate, Framboise

Ingrédients : Eau, yerba maté infusé, thé noir infusé, arôme naturel, acide citrique, fruit des moines, jus de légumes (colorant), stévia, acide ascorbique (vitamine C).

Calories (kcal pour 1 canette) : 0 (473 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 0

(g) : Caféine (mg) : 18

MATEINA

Boisson énergisante de yerba maté biologique à saveur de pêche passion

Ingrédients : Yerba maté biologique infusé (eau purifiée, yerba maté biologique torréfié infusé), sucre de canne biologique, jus de pêche concentré biologique, arôme naturel, extrait de yerba maté biologique, jus de citron concentré biologique, acide citrique.

Calories (kcal pour 1 canette) : 40 (355 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 8

(g) : Caféine (mg) : 130

MATE LIBRE

Infusion énergisante de yerba maté, original

Ingrédients : Yerba maté infusé, sirop d’agave biologique, jus d’orange concentré, jus de citron concentré biologique, eau de fleur d’oranger.

Calories (kcal pour 1 canette) : 45 (250 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 11

(g) : Caféine (mg) : 45

GURU

Énergie Bio Yerba Maté, boisson énergisante biologique à saveur de yerba maté

Ingrédients : Eau gazéifiée, sucre de canne biologique, jus de citron biologique concentré, arômes biologiques, jus de fruit des moines concentré, extrait de stévia biologique, caféine de thé vert biologique, acide citrique, yerba maté biologique, extrait de guarana biologique.

Calories (kcal pour 1 canette) : 25 (355 ml)

(kcal pour 1 canette) : sucres (g) : 4

(g) : Caféine (mg) : 140

Notre analyse

7 choix de boissons contenant comme ingrédient du yerba maté ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque canette (tel que vendue) apporte :

Entre 0 et 182 calories

Entre 0 et 34 g de sucres

Entre 18 et 155 mg de caféine

Chaque portion standardisée de 355 mL (environ 1-2 canettes) apporte :

Entre 0 et 199 calories

Entre 0 et 37 g de sucres

Entre 14 et 140 mg de caféine

Verdict

Les produits Mateina et Mate libre sont ceux qui contiennent principalement du yerba maté (non mélangé à du thé ou de l’eau gazéifiée). Puisque les boissons contenant du stévia (un édulcorant) ne se classent pas dans mes meilleurs choix, la boisson Mateina à saveur d’hibiscus et de baies est celle qui l’emporte. Elle apporte une quantité de sucre raisonnable (6 g) et seulement 35 calories par canette de 355 ml ! Attention, elle contient autant de caféine qu’un café, à surveiller si vous êtes sensible à la caféine. Mate libre (avec une canette plus petite) est moins riche en caféine (45 mg par canette de 250 ml) et apporte 11 g de sucres par bouteille.