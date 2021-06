Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 20 juin:

«ScientifiQ»

Les jeunes - et moins jeunes - amateurs de sciences peuvent apprécier toutes les expériences qu’effectue Yannick Bergeron ainsi que les enquêtes qu’il mène. Les végétaux, les catastrophes naturelles et les matières sont pour lui des attraits évidents en raison de leur richesse. Une démarche scientifique vivante et originale.

Dimanche, 13 h 30, MAtv.

«Les Minions»

Après avoir volé la vedette dans l’univers de «Détestable moi», les inimitables Minions sont de retour dans leur propre aventure. Ces hilarants personnages jaunes se cherchent un méchant maître pour les gouverner. Avant de rencontrer Gru, ils se mettent au service d’une femme qui veut les bijoux de la royauté.

Dimanche, 13 h 30, TVA.

«Le grand solstice»

Pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, lundi, on présente un spectacle de variétés rassembleur auquel des artistes de 11 nations autochtones ont répondu présent à l’invitation d’Elisapie Isaac. Parmi les nombreux chanteurs et chanteuses en voix, on pourra entendre Dominique Fils-Aimé et Louis-Jean Cormier.

Dimanche, 18 h, ICI ARTV.

«Y’a du monde à messe»

Christian Bégin jase de la famille avec l’humoriste et animateur Pierre Hébert, de l’importance de la gang avec la comédienne et metteuse en scène Sophie Cadieux, de la jeunesse autochtone aux côtés de Kim O’Bomsawin et des bêtes en compagnie du biologiste David Rodrigue. En prestation: Beyries.

Dimanche, 19 h 30, Télé-Québec.

«Méditerranée, un monde entre deux eaux»

Ce documentaire nous entraîne aux abords du bassin méditerranéen, balayant l’ensemble du parcours de l’eau, se penchant du même coup sur les conséquences environnementales et l’écosystème marin chamboulé par la présence du microplastique. Un voyage instructif et nécessaire.

Dimanche, 20 h 30, Planète+.

«Projection privée»

Passionnée de théâtre, l’actrice Anick Lemay a pris part à divers projets artistiques, mais a aussi dû composer avec des hauts et des bas en amour, en plus de se battre contre la maladie. Aux côtés d’Hélène Bourgeois Leclerc, elle découvre le film bien rempli de sa vie.

Dimanche, 21 h 30, Canal Vie.

«Le cadeau»

Ce long métrage psychologique réalisé et écrit par Joel Edgerton voit l’Australien jouer un inquiétant personnage dont l’arrivée vient ébranler le quotidien paisible d’un couple (Jason Bateman et Rebecca Hall) fraîchement débarqué en Californie. La présence soutenue de l’homme apporte une dose de suspense non désirée chez ses hôtes.

Dimanche, 23 h, addikTV.