Bourses Pierre-Péladeau: Québecor remet 200 000 $ à des entrepreneurs universitaires québécois

Le 4 juin dernier, Québecor a remis ses quatre bourses Pierre-Péladeau, allant de 15 000 $ à 100 000 $, afin de permettre à des entrepreneurs universitaires québécois de concrétiser leur projet d’affaires.

«Nous sommes convaincus de l’importance de soutenir la création et l’essor d’entreprises québécoises proposant des solutions et des modèles d’affaires novateurs et durables. C’est un engagement que nous avons toujours poursuivi et que nous souhaitons maintenant intensifier encore davantage, avec le lancement de nouvelles initiatives à venir prochainement en entrepreneuriat», a affirmé lundi par voie de communiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

La bourse de 100 000 $ a ainsi été remise à deux étudiants de l’École de technologie supérieure et Polytechnique Montréal, Frédérik Plourde et Samuel Bourdon, pour leur projet Statera Medical Inc. pour la création de prothèses orthopédiques d’une nouvelle génération, qui permettent aux patients de retrouver une mobilité complète.

Louis-Philippe Garneau, Marc-Antoine Malouin-Lizotte et Vincent Breton, de l’Université Laval et HEC Montréal, ont quant à eux reçu le prix de 50 000 $ pour Ethnocare, qui développe des prothèses de haute performance pour les personnes amputées.

Sarah Lambert, Marie-Pier Michaud, Guillaume Jones et Louis St-Pierre, de Polytechnique Montréal, ont obtenu 35 000 $ pour leur marchette créée afin d’améliorer les soins de réadaptation à domicile pour les enfants handicapés, nommé Ora Médical.

La bourse de 15 000 $ a été offerte à Samantha Bellamy et Steve Alliance, de l’Université du Québec à Montréal, qui ont imaginé Hélis, une initiative pour placer l’intelligence artificielle au service de l’inclusion en entreprise.

Depuis leur création en 1999, près de 2,5 millions $ ont été remis en bourses pour le démarrage de plus de 70 entreprises.