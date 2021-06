Des petites et de grandes productions pour la 42e saison de l'Opéra de Montréal

L’Opéra de Montréal relancera ses activités à l’automne. Elle propose une production de plus petite envergure en septembre, avant de poursuivre, en 2022, avec les pièces de résistance La Traviata, la première mondiale de La beauté du monde et La flûte enchantée de Mozart.

Patrick Corrigan, le directeur général de la maison d’opéra montréalaise, avoue que le défi de monter une saison en contexte de pandémie a été une opération complexe.

« On a travaillé fort et on a réussi à bâtir notre saison. Il faut demeurer à l'affût et être prêt à faire face à une certaine incertitude en ce qui concerne le début de l’année 2022. Nous nous sommes préparés à toute éventualité et on espère ne pas avoir à remettre des productions », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

L’Opéra de Montréal lancera sa saison 2021-2022, les 25 et 26 septembre, au Théâtre Maisonneuve, avec le programme double Riders to the Sea et Le flambeau de la nuit. Une collaboration avec Ballet-Opéra-Pantomime et l’orchestre de chambre I Musici de Montréal.

« C’est un programme qui peut se faire en distanciation et nous allons accueillir autant de spectateurs qui sera permis », a lancé Patrick Corrigan.

« Riders to the Sea raconte l’histoire de familles qui habitent en Irlande avec des hommes qui gagnent leur vie à la pêche. On s’intéresse à celle d’une femme qui perd tous ses fils à la mer. C’est un peu construit comme une tragédie grecque. Le flambeau de la nuit, qui suivra, avec la même distribution, aborde la migration sur la mer. C’est un spectacle qui met en vedette l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal », a précisé Patrick Corrigan.

L’Opéra de Montréal prévoit annoncer d’autres spectacles qui seront présentés à l’automne en plus petite configuration.

La Traviata revisité

La maison d’opéra a choisi, comme la plupart des grandes institutions d’art lyrique, de présenter les productions d’envergure de sa 42e saison en 2022. Ces opéras qui nécessitent un grand nombre de personnes dans les coulisses ne peuvent pas être présentés avec les restrictions actuelles.

En 2022, l’Opéra de Montréal s’installera à nouveau à la Salle Wilfrid-Pelletier, en janvier et en février, si les règles le permettent, pour la Traviata, avec dans le rôle de Violetta, la soprano Marie-Josée Lord.

Photo Laurence Labat

L’opéra de Verdi sera transposé dans le Paris des années 20 et une Violetta inspirée par l’histoire de la chanteuse Joséphine Baker.

« On voulait concevoir cet opéra de façon originale et dans une nouvelle lumière. Le concept de la courtisane est bien, mais ce n’est pas si pertinent aujourd’hui. C’est intéressant de le faire du point de vue d’une artiste noire des cabarets de l’époque jazz de Paris. C’est l’histoire d’un amour impossible dans une société qui ne le permet pas », a fait remarquer Patrick Corrigan.

Première mondiale

En mars, l’Opéra de Montréal présentera au Théâtre Maisonneuve la première mondiale de La beauté du monde de Michel Marc Bouchard. Une histoire inspirée par le sauvetage des oeuvres du Louvres lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Le baryton Philippe Sly, la mezzo-soprano Julie Boulianne, la soprano France Bellemare et le ténor Marc Hervieux feront partie de la distribution.

« C’est une oeuvre que l’on a développée au cours des quatre dernières années. C’est le joyau de notre 42e saison », a lancé le directeur général de l’Opéra de Montréal.

La 42e saison se terminera, en mai, avec quatre représentations de La flûte enchantée de Mozart.

« Il s’agit d’une production très spéciale qui a été développée à l’Opéra-Comique de Berlin. Les chanteurs sont attachés, à vingt pieds dans les airs, sur des portes tournantes, devant un grand qui sert de surface de projection. C’est un grand défi technique. C’est très beau, drôle, éblouissant et chaleureux. Cette production de Barrie Kosky est iconique et elle en demande partout dans le monde », a fait savoir Patrick Corrigan.

L’Opéra de Montréal prévoit présenter le doublé Riders to the Sea et Le flambeau de la nuit, La beauté du monde et une troisième oeuvre en webdiffusion. Elles seront diffusées à un moment qui n’a pas encore été déterminé.

Tous les détails de la 42e saison sont en ligne sur le site de l’Opéra de Montréal.