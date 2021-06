Fin de la quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés

Le gouvernement fédéral a inauguré l’été avec une nouvelle qui fera plaisir aux voyageurs : à partir du 5 juillet, les personnes pleinement vaccinées n’auront plus à se soumettre à la quarantaine obligatoire à leur arrivée au pays.

Ces voyageurs n’auront pas non plus à se soumettre à un test de dépistage au huitième jour de leur retour au pays, tandis que les tests avant le départ et à l’arrivée resteront obligatoires.

Afin de bénéficier de cet assouplissement, les voyageurs devront entrer les informations sur leur état de santé et leur historique de vaccination en moyen de l'application ArriveCAN avant leur arrivée à la frontière canadienne.

Les voyages non essentiels pour les étrangers arrivant au Canada resteront aussi interdits jusqu'à nouvel ordre, mais cela pourrait changer «dans les prochains mois», a soutenu le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc.

Pour le ministre LeBlanc, cette annonce se veut un «premier pas» du gouvernement dans son approche progressive pour la réouverture des frontières. C'est aussi l'approche que préconise la santé publique canadienne.

De plus, Ottawa renonce à la prise de température avant le vol pour les voyageurs internationaux qui arrivent au Canada. Selon le ministre des Transports Omar Alghabra, cela laissera le temps au personnel à l’aéroport d’entrer les informations sur la santé et l’historique de vaccination.

Le ministre a expliqué que de nouvelles files prendront forme à l’aéroport, basées sur le statut de la vaccination des personnes. Ces décisions permettront d’écourter le temps passé à attendre aux aéroports du pays.

Ottawa rend aussi possible dès aujourd’hui l’arrivée au pays des résidents permanents non-citoyens. Plus précisément, les personnes dont le statut de résidence permanente a été officialisée après le 18 mars 2021, peuvent venir au Canada.

Les assouplissements annoncés lundi seront «ajustés» au cours de l’été, à mesure que la campagne de vaccination poursuit son cours et que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue à diminuer.

Les vols avec l’Inde toujours interdits

Par ailleurs, Ottawa a prolongé jusqu'au 21 juillet l'interdiction des vols directs avec l'Inde, mais a annoncé qu’il s’agit de la dernière extension. Ainsi, à moins d’un changement majeur, les vols directs avec l’Inde reprendront dès le 22 juillet.

Le gouvernement permet toutefois dès lundi la reprise des vols avec le Pakistan, dont les liaisons directes avaient été coupées en avril, au même moment que l’interdiction avec l’Inde.

Les vols avec ces pays avaient été interrompus dans le but d’éviter la prolifération du variant delta, auparavant dénommé variant indien.