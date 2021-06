Finlande: le chef de l'extrême-droite va quitter la tête du parti

Le dirigeant du parti des Finlandais, Jussi Halla-aho, va quitter cet été ses fonctions à la tête de la principale formation d'extrême-droite finlandaise, a-t-il annoncé lundi.

La formation avait obtenu un résultat record pour un scrutin local lors des élections municipales du 13 juin (14,5%), mais en-dessous du score qu'annonçaient les sondages.

M. Halla-aho, 50 ans, est resté vague sur les raisons de sa démission, mais va toutefois rester député et élu local d'Helsinki.

« J'ai l'intention de continuer à faire ce que j'ai fait depuis dix ans: faire de mon mieux pour une Finlande aux Finlandais, comme député et conseiller municipal », a affirmé l'ancien député européen lors d'une conférence de presse.

Le Parti des Finlandais (ex-"Vrais Finlandais ») a rapidement émergé dans la vie politique finlandaise ces dix dernières années, porté par le sentiment anti-immigration.

Arrivé à la tête de la formation en 2017 à la place du dirigeant de toujours Timo Soini, Jussi Halla-aho a durci la ligne, abandonnant le programme eurosceptique plus modéré pour un ton plus nationaliste et anti-islam.

En 2019, la formation avait décroché 17,5% lors des législatives, devant le deuxième parti à quelques longueurs du parti social-démocrate.

Son successeur doit être désigné lors d'un congrès en août.