Il faut parler du don d’organes en famille, plaide un papa greffé du cœur

Un grand sportif qui ne pouvait plus s’activer parce que son coeur s’emballait au moindre effort pourra enfin reprendre sa vie et enseigner le patin à son bambin, grâce à un généreux don de cœur.

« On pense à la famille du donneur à tous les soirs. Il nous a donné un nouveau départ », témoigne Marc-André Parent, dont la reconnaissance dépasse les mots.

Car depuis l’âge de 14 ans, le père de famille ne peut plus pratiquer de sport à cause d’une maladie du cœur dégénérative, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui lui cause de l’arythmie cardiaque. En d’autres mots, l’organe bat trop vite dans sa poitrine et se fatigue, jusqu’à ne plus être capable de repartir.

Le sportif qui pratiquait le hockey et l’ultimate frisbee a été chanceux de s’en sortir, dit-il, car le premier symptôme de sa condition est souvent la mort chez les jeunes adolescents.

On lui a ensuite installé un défibrillateur interne, et il a dû cesser toute activité qui pouvait l'essouffler. Mais dans les dernières années, sa condition a dégénéré au point où même au repos, son coeur s’emballait: il lui en fallait un nouveau.

« On craint pour sa vie, on pense à ses proches. Je regarde mon fils de sept mois: je veux qu’il ait un père », raconte-t-il. Son souhait s’est exaucé cet hiver, quand il a reçu l’appel pour sa greffe.

Sauver jusqu’à huit vies

Un seul donneur peut sauver jusqu’à huit vies, et changer celles d’une vingtaine d’autre personnes grâce aux dons de tissus. Mais pour cela, les proches du défunt doivent accepter le don, et ce, même si la personne a signé sa carte.

« À l’heure actuelle, 20 % des familles québécoises qui refusent le don d’organes le font malgré les volontés exprimées par écrit par leur proche décédé », indique Transplant Québec dans un récent communiqué.

« C’est sûr que c’est dur quand on vient de perdre un proche, croit le greffé de 28 ans avec beaucoup d’empathie. Mais si la personne prend le temps de signer sa carte, c’est un souhait qu’elle a. »

Donner un sens au décès

À son avis, il faut aborder le sujet en famille pour faciliter une éventuelle décision, même si ce n’est toujours facile.

« On a un petit coco de sept mois, et si jamais il décédait ça ne serait pas une question. Ça donnerait un sens au décès, souligne sa femme, Roxanne Morin. C’est correct s’il y a des gens qui n’adhèrent pas, mais l’important, c’est d’en parler. »

Grâce à son nouveau cœur, le père de famille pourra désormais monter des sommets qui lui étaient inatteignables, à commencer par le Mont-Bellevue, une petite montagne d’une centaine de mètres située en plein coeur de Sherbrooke.

« Et si je suis capable de renfiler mes patins et de jouer au hockey avec mon gars, ça va être un rêve maintenant rendu possible. C’est un monde d’opportunité qui s’offre », conclut le Sherbrookois.