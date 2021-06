Journée nationale des peuples autochtones: cinq artistes qui font parler d’eux

Certains sont bien connus du grand public, d’autres moins. Ils ont cependant tous en commun d’utiliser leur art pour éveiller nos consciences à la réalité de leurs peuples. En cette Journée nationale des peuples autochtones, voici cinq artistes issus des Premières Nations qui ont des choses importantes à nous dire. Écoutez-les, lisez-les, regardez-les !

• À lire aussi: Vidéoclip de Samian: en hommage aux enfants de Kamloops

TRACEY DEER | Cinéma

Photo courtoisie

C’est l’année de toutes les récompenses pour cette cinéaste mohawk, qui a longtemps évolué dans le monde du documentaire avant de proposer son premier long métrage de fiction, Beans, inspirée par son enfance durant la crise d’Oka. Le TIFF, la Berlinale et les prix Écrans canadiens, où Beans a été sacré meilleur film de l’année, sont tombés sous le charme. Sortie en salles chez nous ? Le 2 juillet.

JEMMY ECHAQUAN DUBÉ | Télé

Photo d'archives, Ben Pelosse

Remarquée dans le rôle de Daisie durant la seconde saison de Fugueuse, à la fois sensible et rebelle dans Toute la vie, cette artiste attikamek, aussi réalisatrice à ses heures, constitue l’un des plus beaux talents de toute une horde de jeunes comédiens autochtones qui sont débarqués sur nos écrans au cours des dernières années.

LAURA NIQUAY | Musique

Photo courtoisie, Monse Muro

Si vous n’avez pas encore succombé à l’émouvant univers musical folk rock en attikamek de son album Waska Matisiwin, on vous suggère de vous y mettre avant que l’artiste originaire de Wemotaci ne se pointe dans un festival près de chez vous, cet été. Cet album de résilience devrait l’établir parmi les musiciens autochtones les plus importants du Québec.

MICHEL JEAN | Littérature

Photo d'archives, Agence QMI

Ce journaliste et chef d’antenne d’origine innue s’est invité dans nos salons pendant des années en couvrant l’actualité pour le compte de Radio-Canada et de TVA, mais c’est comme écrivain, principalement avec son plus récent roman, Kukum, qu’il est définitivement entré dans nos cœurs. Il est le lauréat 2020 du prix littéraire France-Québec.

ERUOMA AWASHISH | Arts visuels

Photo courtoisie

C’est vers elle que le Musée d’art de Joliette s’est tourné, après la mort scandaleuse de Joyce Echaquan, pour créer une murale en l’honneur de la défunte. L’artiste attikamek fait de plus en plus parler d’elle dans le milieu des arts visuels. Cet été, elle dévoile certaines de ses œuvres au Centre Bang, à Saguenay, dans le cadre de l’exposition solo Décoloniser le sacré Waskamatisiwin.