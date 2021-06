Le coup de génie de la CAQ

Personne ne l’a vu venir.

Même pas le PQ.

Quand Simon Jolin-Barrette a dit qu’on allait inscrire dans « notre bout de Constitution » que le Québec était une nation francophone, tout le monde a dit : « Hein ? On peut faire ça ? »

Hé oui.

On peut faire ça.

LE LAPIN DANS LE CHAPEAU

Au Canada anglais, ce tour de magie digne du lapin dans le chapeau a eu l’effet d’une bombe qui explose dans une boîte postale.

C’est bien simple : les fenêtres de la salle de rédaction du National Post vibrent encore.

Pas une journée sans qu’on lise un texte d’opinion sur « l’affaire » dans les journaux canadiens-anglais.

Ils sont littéralement sonnés.

Je suis sûr que le rédacteur en chef du National Post est encore figé sur sa chaise, sa tasse de café à trois millimètres de la bouche, dans la même position qu’il était quand il a appris la nouvelle.

Et le pire – LE PIRE ! – est que même Justin Trudeau a reconnu que le Québec pouvait changer « son » bout de la Constitution, que c’était parfaitement légal et que le Canada ne pouvait rien faire pour l’en empêcher.

Ça, cet assentiment du premier ministre du Canada lui-même, ce n’était pas une bombe dans une boîte aux lettres, c’était un tremblement de terre.

LE MAJEUR BIEN LEVÉ

Justin n’avait même pas fini sa phrase que déjà, les éditorialistes canadiens-anglais criaient à la trahison.

Et depuis, ça n’arrête pas.

« La seule province qui n’a jamais accepté une constitution signée par toutes les autres provinces impose maintenant sa constitution aux autres », écrivait un chroniqueur, outré.

Avouez, c’est un coup de maître de la part de la CAQ.

Je dirais même un coup de génie.

Est-ce que cette inscription dans « notre bout » de Constitution aura une réelle portée juridique, ou n’aura-t-elle qu’une valeur symbolique ?

Bien malin qui pourra le dire.

J’ai lu tout et son contraire de la part de constitutionnalistes pourtant réputés, alors...

« Le jury est encore en délibération », comme on dit.

Mais comme me l’a déclaré l’historien Frédéric Bastien à QUB l’autre jour, « Même si ce n’était qu’un symbole, les symboles sont importants dans notre société... »

Effectivement.

Et que dit ce symbole ?

Que c’est à NOUS de NOUS définir, pas au Canada anglais.

Cette annonce du ministre Simon Jolin-Barrette est un gros majeur levé en direction du ROC.

« Spin on this ! »

LA GRANDE SÉDUCTION

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, les Canadiens anglais (et les anglos du Québec) voient maintenant les conservateurs et le Parti libéral du Canada faire les yeux doux aux francophones, et applaudir à deux mains la loi 96 !

Que voulez-vous : les élections s’en viennent, et tout ce beau monde a besoin des votes du Québec.

Et depuis le 18 octobre 2018, qui dit Québec dit CAQ.

Impossible de séduire les Québécois sans embrasser les pieds de leur premier ministre – qui, dans les sondages, ratisse plus large que District 31 et Star Académie réunies.

Il y a plus de Québécois qui appuient François Legault que de cheveux sur la tête de Pablo Rodriguez, fa que.

Monsieur Jolin-Barrette a droit à de belles vacances bien méritées.