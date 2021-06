Les Bourses Pierre-Péladeau

Photo d'archives Pierre Péladeau

Fortement engagée envers la relève entrepreneuriale depuis de nombreuses années, Québecor a remis, le 4 juin dernier, ses quatre Bourses Pierre-Péladeau, totalisant un montant de 200 000 $. Depuis la création des Bourses Pierre-Péladeau en 1999, 2,5 millions de dollars ont été remis par Québecor, ce qui a contribué à soutenir le démarrage de plus de 70 entreprises.

Photos Eric Carriere / TVA Publications / D’archives et courtoisie

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est entouré de Samuel Bourdon et de Frédérik Plourde, lauréats du premier prix de 100 000 $ des Bourses Pierre-Péladeau. Leur entreprise, Statera Medical, se spécialise dans le développement de prothèses orthopédiques pour les patients souffrant d’arthrose et de déchirures musculaires.

Steve Alliance et Samantha Bellamy, qui sont en compagnie du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, ont remporté la Bourse Pierre-Péladeau de 15 000 $ pour leur projet Hélis, une application qui soutient les organisations dans leurs efforts en équité, en diversité et en inclusion.

Sarah Lambert, Guillaume Jones, Marie-Pier Michaud et Louis St-Pierre, qu’on aperçoit en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, ont obtenu la Bourse Pierre-Péladeau de 35 000 $. Ora Médical souhaite faciliter la réadaptation des enfants atteints de paralysie cérébrale en concevant des outils uniques d’aide à la marche.

Louis-Philippe Garneau, Vincent Breton et Marc-Antoine Malouin-Lizotte ont remporté la Bourse Pierre-Péladeau de 50 000 $. Ils sont en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Leur entreprise, Ethnocare, se spécialise dans l’intégration de technologies sportives au domaine prothétique.

