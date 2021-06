L’inaction du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages dénoncée

« C’est épouvantable ! Tout le monde est assis sur ses mains. Tout le monde se lance la balle. Pas un chèque n’a été émis. Zéro réclamation n’a été traitée. »

L’ex-vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, est en beau fusil. La députée libérale presse le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) de commencer à traiter dès maintenant les 35 000 dossiers de remboursement de billets d’avion « qui traînent sur son bureau ».

Depuis mars 2020 et les premières annulations de vols en raison de la pandémie, le FICAV et son ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, plaident qu’ils ne peuvent rembourser. C’est que le FICAV ne peut consacrer plus de 60 % de l’argent qu’il a dans ses coffres à un même événement, et que les sommes à rembourser atteignent 100 M$, soit plus de 60 %. Le FICAV compte 142 millions $ dans ses coffres selon des données qui datent de 2019.

Québec devrait rembourser

« Le ministre peut faire tomber la règle du 60 % en ajoutant un petit règlement. Ça fait 16 mois qu’il ne se passe rien. Qu’il y ait de l’argent ou qu’il n’y ait pas d’argent, ce n’est pas grave ! Le gouvernement peut en prêter et le Fonds va se rembourser avec les cotisations qu’on pourrait réactiver demain matin », poursuit la libérale qui détenait elle-même le portefeuille de la protection des consommateurs quand elle était au pouvoir.

Elle avait d’ailleurs fait tomber la cotisation de 3,50 $ par tranche de 1000 $ de dépenses en services touristiques, car l’argent du FICAV dormait dans un compte.

Lise Thériault demande aujourd’hui à la CAQ de réactiver la cotisation. Au FICAV, elle demande de rembourser tous les Québécois qui ont vu leurs billets d’avion annulés en raison de la pandémie et de s’arranger ensuite avec les compagnies aériennes.

« On peut-tu donner l’argent aux consommateurs ? [Il] leur appartient ! Les gens ont raison de vouloir intenter un recours collectif », dit-elle au sujet de la demande d’autorisation en action collective contre l’Office de la protection du consommateur et le FICAV qui est actuellement devant un juge.