NFL : un premier joueur ouvertement homosexuel

Le joueur de ligne défensive des Raiders de Las Vegas Carl Nassib est devenu le premier joueur actif dans l’histoire de la NFL à avouer son homosexualité, lundi.

L’athlète de 28 ans en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

«Je voulais seulement prendre un petit instant pour vous informer que je suis homosexuel, dit-il. J’ai voulu le faire depuis un bon moment, mais je me sens finalement assez confortable pour le partager. J’ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur travail qu’un gars pourrait demander.»

«Je suis une personne plutôt privée, donc je ne le fais pas pour l’attention. Je crois seulement que c’est important pour la visibilité et la représentation. J’espère vraiment qu’un jour, les vidéos de ce genre et tout le processus du "coming out" ne soient plus nécessaires, mais jusqu’à ce qu’on y arrive, je vais faire de mon mieux pour encourager une culture d’acceptation et de compassion, en commençant avec un don de 100 000 $ au "Trevor Project". C’est une organisation incroyable, les meilleurs pour la prévention du suicide pour les jeunes de la communauté LGBTQ aux États-Unis.»

Nassib a été un choix de de troisième ronde (65e au total) des Browns de Cleveland en 2016. Le produit de l’Université Penn State s’apprête à commencer sa sixième saison dans la NFL et sa deuxième dans l’organisation des Raiders, lui qui a aussi passé deux ans avec les Browns et deux autres avec les Buccaneers de Tampa Bay. En 73 matchs en carrière, il a réussi 20,5 sacs du quart, une interception et provoqué trois échappés, en plus d’en récupérer un.

Une vague d’amour inconditionnel

Si le principal intéressé ne cherchait pas nécessairement à attirer l’attention avec sa déclaration, il a tout de même reçu une avalanche de messages de support et d’acceptation sur les réseaux sociaux, lui dont le nom était sur toutes les lèvres du monde sportif en début de soirée.

«La famille de la NFL est fière de Carl, qui a partagé sa réalité aujourd’hui, a indiqué le commissaire Roger Goodell, par voie de communiqué de la ligue. La représentation mérite notre attention. Nous partageons son espoir qu’un jour, des déclarations comme celle qu’il a fait ne seront plus dignes de faire la manchette, alors que nous luttons pour les droits égaux de la communauté LGBTQ.»

«C’est 2021. Je donne beaucoup de credit à Carl, a mentionné le propriétaire des Raiders Mark Davis au réseau ESPN. Ça ne change pas mon opinion de lui en tant que personne et en tant que Raider.»

«Nous sommes fiers de toi Carl», a mentionné la formation du Nevada sur son compte Twitter, accompagné d’un cœur noir, l’une des couleurs principales de l’équipe.