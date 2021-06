Quand I’isolement commence à peser

Je ne crois pas que vous serez capable de faire quoi que ce soit pour moi, mais j’ai l’espoir que le simple fait de mettre sur papier ce que je ressens pourra aider à me calmer un peu. Je vis seule depuis ma séparation d’avec le père de ma fille. Par la suite, je n’ai jamais ressenti le moindre désir de recréer une vie de couple dans ma vie. J’ai toujours été bien, seule avec moi-même, vu que j’avais des activités à l’extérieur qui remplissaient mon besoin de compagnie. Depuis ma retraite, je faisais du bénévolat pour remplir les vides et ça m’allait très bien.

Mais à partir de mars 2020, la pandémie a tout bousculé. Mon bénévolat s’est arrêté et je me suis retrouvée totalement seule avec moi-même. Pendant les premiers mois, je supportais relativement bien ma solitude, que j’agrémentais par des lectures, de sessions de télé ainsi que des promenades à l’extérieur, et le déconfinement de l’été 2020 m’a permis de renouer avec ma fille, son conjoint et leur garçon.

Mais depuis décembre 2020, il y a un tel vide dans ma vie sociale que je commence à le ressentir psychologiquement. Je me lève avec un vague à l’âme qui ne me quitte pas de la journée, et parfois même pendant plusieurs jours. Je parle au téléphone et sur Skype avec ma fille, mais comme je ne veux pas l’ennuyer avec mes états d’âme, je ne lui dis rien de ce que je ressens. Comme elle s’abstient en plus de me visiter pour ne rien me transmettre, je n’ai personne sur qui m’épancher.

J’ai bien quelques amies avec qui je garde contact, mais c’est comme avec ma fille, je ne me résigne pas à alourdir nos conversations avec mon mal-être. Certains jours j’aurais envie de disparaître tellement ma vie sur terre me semble ennuyeuse. J’en ai marre d’être enfermée entre les quatre murs de mon appartement. Comment faire pour que ça change, vu que la pandémie semble là pour durer ?

Marie

Vous faites exactement ce qu’il ne faut pas faire en taisant les émotions négatives qui vous grugent. Les gens qui vous aiment, que ce soit votre fille ou vos amies, sont capables d’entendre vos difficultés et sont là justement pour vous aider à les ventiler. Moins vous parlez plus vous accumulez, et plus vous accumulez plus la boule de stress grossit et vous étouffe. Pour vous donner l’élan susceptible de vous aider à vous ouvrir à vos proches, pourquoi ne pas commencer par faire quelques appels à Tel-Aide, un service d’écoute téléphonique offert de façon anonyme, 24h/24 et sept jours par semaine, aux personnes comme vous qui ont besoin de se confier ? L’essayer c’est l’adopter, je vous jure.