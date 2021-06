Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 21 juin:

«La forêt engloutie»

Lorsqu’il y a déluge comme en Amazonie, il y a des gagnants, mais aussi des perdants dans la faune. Pour les poissons, c’est le bonheur. Et pour les singes, ces habiles grimpeurs, la situation n’est pas trop déstabilisante. Par contre, de nombreux insectes et espèces éprouvent de grandes difficultés.

Lundi, 17 h, Planète+.

«Fous du BBQ»

Bob le Chef et Hugo Girard seront témoins d’une joute culinaire entre le Québec et la France. Sur le gril, les participants font cuire un filet de porc farci à l’abricot enveloppé de bacon, des crevettes géantes ainsi que des côtelettes d’agneau aux mûres et pêches grillées.

Lundi, 19 h, TVA.

«Porteurs de plumes»

L’art autochtone qui se déploie au Québec est mis en valeur dans ce documentaire où il est question de son importance et de sa préservation. Aux côtés de Ludovic Boney, Caroline Monnet et Natasha Kanapé Fontaine, on aborde une facette importante de notre riche culture.

Lundi, 20 h, ICI ARTV.

«Prévenir le pire»

Les subtilités de l’ingénierie moderne sont au coeur de cette série documentaire où la gestion d’importantes structures s’avère capitale. Comme cette unité de production d’électricité qui donne du fil à retordre à Niagara Falls, ou encore un important bâtiment du Strip, à Las Vegas, qui nous attend au 45e étage.

Lundi, 20 h, Canal D.

«Paris peut attendre»

Un trajet en voiture peut être le lieu idéal afin de faire la cour. Alors qu’elle se rend à Paris, la femme d’un producteur de cinéma est courtisée par l’associé de son époux. Une comédie romantique mettant en vedette Diane Lane, Arnaud Viard et Alec Baldwin.

Lundi, 20 h, Zeste.

«Babine»

Ce conte québécois rédigé par Fred Pellerin entraîne les cinéphiles dans le village fantastique de Babine (Vincent-Guillaume Otis), là où les personnages originaux se succèdent. Malgré tout le merveilleux autour de lui, le garçon doit composer avec un nouveau curé qui ne le porte pas dans son coeur. Une réalisation de Luc Picard.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«Pisikotan, croire en chacun de mes pas»

Ce moyen métrage documentaire s’articule autour de l’importance de défis physiques collectifs quant à la confiance et l’estime de soi, comme on le voit chez la jeunesse atikamekw. L’épreuve ultime? Une course à relais de Joliette à Manawan étalée sur une journée entière.

Lundi, 23 h, ICI Radio-Canada Télé.