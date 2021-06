Santé mentale : 282 psychologues scolaires lancent un cri d’alarme

Monsieur Legault, Monsieur Roberge,

Je me désole! Nous avons les solutions pour l’accès aux services psychologiques, quand allons-nous les prioriser?

Je suis psychologue scolaire depuis 20 ans. J'écris rapidement ce dimanche matin parce qu’un psychologue scolaire n’a actuellement pas le temps de faire entendre sa voix par une lettre exhaustive. Il est au front et tient un système à bout de bras en cette fin d’année scolaire de pandémie. Je travaille comme seule psychologue dans 7 écoles primaires et secondaire parce que le psychologue scolaire est une espèce en voie de disparition depuis 15 ans et déserte vers le privé.

Sur le terrain

Le psychologue scolaire est le spécialiste du développement et bien-être psychologique de l’enfant et de l’adolescent dans un milieu normalisant, l’école. Le psychologue scolaire agit comme levier de changement quand survient une difficulté́, en observant dans le vécu quotidien du jeune comment il exerce divers processus cognitifs concrètement et recommande des interventions pour faciliter ses apprentissages.

Le psychologue scolaire est aussi le spécialiste de la santé mentale appliquée en milieu scolaire. Il est en mesure d’évaluer et de traiter les troubles mentaux, mais il peut aussi de façon plus précise faire des liens avec d’autres problématiques et aider un jeune sans passer nécessairement par un diagnostic. Il tient compte de l’environnement et il est très efficace dans le milieu de vie qu’est l’école. Il agit en prévention au niveau du développement de la personne, de l’apprentissage, de la persévérance scolaire, de la socialisation et de la santé mentale.

Le psychologue scolaire est sur le terrain, en suivi direct auprès des jeunes et en support aux enseignants. Il a une connaissance approfondie du développement cognitif et affectif de l’enfant et de l’adolescent, du fonctionnement du milieu scolaire, du développement normal et pathologique de 4 à 21 ans.

Le psychologue scolaire doit être en formation continue afin d’être à jour dans ses connaissances et compétences pour y exercer, en ayant la responsabilité́ de protection du public. Il travaille en équipe entre autres avec les enseignants, orthopédagogues, travailleuses sociales, conseillers pédagogiques et d'orientation, orthophonistes, ergothérapeutes. Il a un rôle complémentaire avec les psychologues des CISSS, Centre-jeunesse, hôpitaux qui eux ont cette approche clinique privilégiée du vécu personnel, psychoaffectif et familial du jeune. Le psychologue scolaire travaille en concertation avec les médecins, pédiatres et pédopsychiatres.

Les listes d’attente pour une évaluation en psychologie scolaire sont de plusieurs mois, car nous sommes trop occupés à éteindre des feux avec des jeunes en détresse.

Salaire

Pourquoi je suis encore là alors que je gagnerais le double du salaire en privé, que je n’aurais pas les situations de crises, les contraintes administratives, la complexité́ des cas, les conditions de travail détériorées et ce, depuis nombre d’années?

Pour le sourire d’un enfant, d’un adolescent, qui n’a pas cette chance de se payer une psychothérapie ou une évaluation au privé, qui se sent apaisé parce que son besoin complexe a été compris et répondu, pour continuer de côtoyer cette équipe dévouée dynamique, les enseignants, les éducatrices, les professionnels et les directions du réseau de l’éducation.

Pendant ce temps, de chères collègues quittent, d’autres tombent au combat.

Julie Pelletier, psychologue

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

