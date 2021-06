Séries éliminatoires de la LNH: du bonbon pour Guillaume Latendresse

Guillaume Latendresse n’aurait peut-être pas cru, en arrivant à TVA Sports en janvier, que le Canadien de Montréal serait considéré cinq mois plus tard comme un sérieux aspirant à l’obtention de la coupe Stanley. Un retournement qui rend son travail d’analyste d’autant plus excitant.

«Le parcours du Canadien cette année est exceptionnel, commente l’ex-hockeyeur en entrevue. L’équipe surprend de jour en jour. Chaque fois qu’on pense qu’ils sont dans un coin comme un petit rat (rires), ils réussissent à s’en sortir, à surprendre tout le monde et à changer les pronostics. La façon dont ils sortent soir après soir, pour nous, c’est du bonbon. On a la chance de créer des émotions, un sentiment avec les gens qui nous regardent...»

Complicité réelle

Guillaume Latendresse se plaît beaucoup à TVA Sports. Depuis le début des séries éliminatoires, il entend souvent parler de ses interventions auprès de Louis Jean et de son ami Maxim Lapierre pendant les entractes des matchs, des discussions animées suivant les parties à Dave Morissette en direct et de la complicité qui le lie à tous ses collègues. Complicité qui n’est pas feinte, assure-t-il.

«Pour nous, c’est une opportunité en or, estime Guillaume. Quand tu es heureux, je pense que ça se transmet en ondes. La chimie est très bonne. Tout le monde est généreux.»

Latendresse avait œuvré pendant sept ans à RDS avant de changer de chaîne pour intégrer les troupes de TVA Sports au début 2021. Il n’a pas quitté une antenne pour l’autre; dans la foulée de la naissance du balado qu’il crée avec Maxim Lapierre, La Poche Bleue, ses visées et celles de RDS ne correspondaient tout simplement plus. L’offre de TVA Sports est arrivée après.

À l’époque où on a sollicité ses services comme communicateur, notre homme s’imaginait devenir coach, mais son mode de vie de papa de deux enfants de 12 et 7 ans l’a plutôt destiné aux médias. Il en est très heureux, d’autant plus que son podcast «La Poche Bleue» a «le vent dans les voiles», se réjouit-il.

Danse chanceuse

À TVA Sports, Guillaume Latendresse apprécie la latitude qu’on lui laisse d’être lui-même, sans devoir maquiller sa personnalité.

«La première discussion que j’ai eue avec TVA Sports, c’était que, si on engageait Guillaume Latendresse, on engageait la personne que je suis, avec ma façon d’être, de me tenir, de parler, mon humour... Ça se peut que, parfois, ma barbe ne soit pas coupée du jour (rires). Et c’est exactement ce que TVA Sports voulait.»

Maintenant que Montréal et Vegas sont nez à nez dans la demi-finale qui les oppose sur le chemin de la coupe, Guillaume Latendresse conserve-t-il sa prédiction de départ, soit celle d’une victoire en six rencontres pour les Golden Knights? Oui, mais il avoue que la performance convaincante du Canadien fait un peu chanceler ses certitudes.

Chose certaine, Maxim Lapierre et lui ne comptent pas abandonner la petite danse chanceuse qu’ils ont créée pour inspirer les Glorieux, devenue virale sur les réseaux sociaux, et qui a même engendré un partenariat avec la chaîne CKOI.

«Ç’a commencé au match numéro 5 ou 6 contre Toronto et, dès le lendemain, après la victoire du CH, tout le monde nous la réclamait. C’est devenu fou! On a perdu la première "game" de la série contre Vegas, et le monde m’écrivait pour m’accuser d’avoir changé des mouvements; les gens étaient en colère après moi! (rires)».

La série entre le Canadien et les Golden Knights se poursuivra mardi, à TVA Sports.