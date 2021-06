Stamkos connait le potentiel de son équipe

À l’aube du duel numéro cinq entre le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York, Steven Stamkos s’est montré confiant de pouvoir aider son équipe, malgré le fait qu’il n’ait récolté qu’un seul point en quatre matchs jusqu’à présent.

• À lire aussi: J.T. Brown échange ses patins pour un micro

• À lire aussi: Le Lightning veut redevenir «l’agresseur»

Le capitaine de la formation floridienne ne se cache pas que l’offensive est plus difficile à obtenir, mais il a à cœur les succès de son équipe. «Tout le monde veut produire à ce moment de l’année et ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les séries avancent, a-t-il déclaré en conférence de presse, lundi. La couverture adverse devient de plus en plus serrée. Peu importe que ce soit la première partie de la saison, ou le septième match de la finale, on veut toujours aider son équipe à gagner.»

Des parties disputées serrées

Après quatre joutes, le Lightning a marqué seulement neuf buts contre huit pour les Islanders. Jon Cooper donne beaucoup de mérite à ses ennemis, mais il voit du bon chez ses protégés : «ce sont deux équipes bonnes en défensive. Les Islanders font un bon travail. Nos gars obtiennent des chances de marquer, et c’est ce sur quoi on doit se concentrer.» L’instructeur en chef est content de l’effort livré par son équipe, mais a des attentes très élevées pour la suite.

Stamkos en est bien conscient et sait de quoi son équipe est capable : «c’est une partie cruciale, nous sommes contents de revenir devant nos partisans. Ce groupe a été résilient toute l’année, surtout après une défaite en série. Notre équipe répondra ce soir [lundi].»