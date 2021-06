Stéphane Marceau expose cet été à Lévis

La Maison natale de Louis Fréchette de Lévis présente, tout l’été, l’exposition Refuge de l’artiste peintre de réputation internationale Stéphane Marceau.

Onze œuvres, dont certaines en grand format, sont exposées jusqu’au 29 août. Elles symbolisent la chaleur humaine et des stratégies de la terre brûlée.

Photo courtoisie

« Refuge est un hymne aux bâtisseurs qui trouvaient refuge pendant l’hiver dans les greniers remplis pour les temps difficiles. Cette période de l’année se voulait aussi un temps de réjouissance pour ceux qui avaient travaillé dur au labeur de la terre », a expliqué l’artiste, peintre et sculpteur, dans un communiqué.

Photo courtoisie

Stéphane Marceau a travaillé l’huile et l’encaustique, une technique de peinture qui date de l’Antiquité et qui utilise des couleurs délayées dans de la cire d’abeille fondue, pour la réalisation de ces toiles.

Nordöstra

Sa carrière a connu un bond fulgurant lorsqu’il a exposé, en 2015, pour la Fondation David Suzuki. Certaines de ses œuvres seront évaluées et mises à l’enchère, cet hiver, à la fameuse maison Christie’s à Londres et à New York.

Stéphane Marceau travaille à la construction d’une œuvre intitulée Nordöstra, qui sera inaugurée à la fin de l’été 2021.

L’exposition Refuge est présentée jusqu’au 29 août.