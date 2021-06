Un ancien défenseur du Canadien est décédé

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Tom Kurvers est décédé à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer des poumons.

La nouvelle a été confirmée par le Wild du Minnesota, l’équipe pour laquelle il oeuvrait comme adjoint au directeur général.

«La passion de Tom et son succès au hockey ne pouvaient être surpassés que par son amour et son enthousiasme qu’il a partagés quotidiennement avec sa famille et ses amis. Son souci de l’autre et son attitude enjouée manqueront à d’innombrables personnes sur qui il a eu une influence positive», a déclaré le Wild par voie de communiqué.

Gagnant du trophée Hobey-Baker dans les rangs universitaires, Kurvers a été repêché par le Tricolore au septième tour du repêchage de 1981. Il a disputé trois saisons dans l’uniforme bleu, blanc et rouge avant de se faire échanger aux Sabres de Buffalo en 1986 contre un choix de deuxième tour de 1988. Avant cette transaction, il avait fait partie de la formation championne de la coupe Stanley la saison précédente, sans toutefois jouer en séries.

L’Américain a disputé un total de 659 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec sept organisations. Il a obtenu 421 points et écopé de 352 minutes de pénalité.

Certains se souviendront de lui principalement parce qu’il a été impliqué dans une transaction qui a permis aux Devils du New Jersey d’obtenir Scott Niedermayer. Les Maple Leafs de Toronto avaient mis la main sur l’arrière de 6 pi et 190 lb en retour d’un choix de premier tour à l’encan 1991, sélection qui a finalement été la troisième au total.

