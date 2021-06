Une nouvelle candidate à la mairie de Longueuil

À près de 5 mois des élections municipales, la nouvelle formation politique Longueuil Ensemble a dévoilé lundi la candidate qui représentera son parti dans la course.

Josée Latendresse, cheffe de la formation politique née de la fusion entre les partis Ensemble et Vert Longueuil, fera notamment face à celle qui est à la tête du parti Coalition Longueuil, Catherine Fournier, qui a récolté 30 % des intentions de vote à la fin mai.

Mme Latendresse se dit tout de même confiante pour la suite. «Notre nouveau parti, Longueuil Ensemble – Équipe Josée Latendresse, risque d’en surprendre plus d’un lors de ce scrutin si important pour l’avenir de notre ville», a-t-elle mentionné.

La candidate et femme d’affaires dévoilera la liste des membres de sa formation dans les prochaines semaines et dévoilera les détails de sa vision et de sa ligne politique.

«Notre programme jumellera la perspective des verts, le pragmatisme économique et la sensibilité sociale. J’ai hâte d’en faire part aux citoyen.ne.s de Longueuil», s’est exclamé Mme Latendresse.

Le dernier sondage effectué par la firme Mainstreet conférait à Action Longueuil, le parti actuellement au pouvoir avec à sa tête l’ex-dirigeant de la Confédération des syndicats nationaux, Jacques Létourneau, seulement 6 % des faveurs du public. Idem pour le parti Longueuil Citoyen, dirigé par Jean-Marc Léveillé, ainsi que le parti Vert Longueuil avant qu’il ne soit fusionné. Aussi, 43 % des répondants étaient indécis au moment du coup de sonde.

Quoi qu’il arrive, Longueuil aura un nouveau dirigeant l’automne prochain, l’actuelle mairesse Sylvie Parent ayant décidé de faire l’impasse sur le scrutin.