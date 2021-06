Vladimir Guerrero fils encore au sommet

Le nom de Vladimir Guerrero fils, joueur de premier but des Blue Jays de Toronto, est toujours au sommet de la liste des votes reçus, toutes positions confondues, pour l’obtention d’un billet pour le match des étoiles des grandes ligues de baseball, qui aura lieu le 13 juillet au Coors Field de Denver.

Le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal Vladimir Guerrero compte maintenant 1 745 105 voix, soit près de 900 000 de plus que la semaine dernière, quand les premiers résultats hebdomadaires avaient été dévoilés. Yuri Gurriel, des Astros de Houston, et Jose Abreu, des White Sox de Chicago, sont ses plus proches poursuivants à sa position dans l’Américaine. Celui qui a reçu le plus de votes après le joueur des Jays dans les majeures est le joueur de champ extérieur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils, qui compte 1 599 885 voix.

Un autre représentant des Jays, le joueur de deuxième but Marcus Semien, domine à sa position dans l'Américaine avec 1 184 346 votes. Il devance Jose Altuve, des Astros, et DJ LeMahieu, des Yankees de New York.

Guerrero fils domine le circuit Manfred avec 23 coups de quatre buts en 70 matchs, un de plus que Fernando Tatis fils, des Padres de San Diego. Il participera vraisemblablement à sa première classique du match des étoiles en carrière. Il avait impressionné en 2019 en claquant 91 longues balles au total lors du concours de circuits.

Les partisans peuvent voter pour le match des étoiles d’ici jeudi.