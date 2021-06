HUNTER, Charles Albert



De Rosemère, le 17 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Charles Albert Hunter, époux de Mme Jeannine Lamontagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, feu Jean-Paul (Hermance), feu Lily (André), feu Martin (Yolande), Jacques (Jeanne), Lionel (Simonne), Micheline (feu Antoine), Denise (feu Jean), son beau-frère Gilles (feu Lina), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 juin 2021 de 14h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE, QUÉBEC(450) 473-7934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la société du Parkinson.Selon les directives de la santé publique du Québec, un maximum de 50 personnes en même temps au salon est autorisé.