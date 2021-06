Alouettes: Hugo Richard accroche ses crampons

Les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir placé le nom du quart-arrière Hugo Richard sur la liste des joueurs retraités, mardi.

L’ancienne gloire du Rouge et Or de l’Université Laval accroche donc ses crampons après une saison chez les professionnels.

Avec les «Moineaux», Richard a été en uniforme pour trois rencontres en 2019, mais n’a pas vu le terrain à titre de quart-arrière. La formation montréalaise avait tenté de transformer le Québécois en joueur des unités spéciales, avant de le ramener à la position de quart à la suite de blessures subies par d’autres pivots.

En cinq saisons au niveau universitaire canadien, le natif de Saint-Bruno-de-Montarville a remporté deux coupes Vanier. Les deux fois, il a été nommé joueur par excellence de la rencontre. Dans l’uniforme du Rouge et Or, Richard a complété 782 des 1145 passes qu’il a tentées pour des gains de 10 271 verges et 70 touchés.

Natey Adjei (receveur), Bo Banner (ligne offensive), Andrew Becker (ligne défensive), Malachi Jones (receveur) et Zach Wilkinson (ligne offensive) ont également pris leur retraite de la Ligue canadienne de football.