Brossard: maison de 1799 rénovée et à couper le souffle

Si vous aimez le cachet des maisons ancestrales et le style farmhouse, vous aurez un solide coup de cœur pour cette propriété à vendre actuellement.

Alexandre Parent / Studio Point de vue

La maison Sénécal, située à Brossard, est classée monument historique, tout comme sa voisine, la maison Banlier, qui est également apparue sur le marché en avril.

Construite en 1799, la maison Sénécal est parmi les plus anciennes demeures qui subsistent dans l'ancienne seigneurie de La Prairie.

La résidence a toutefois fait l'objet de rénovations et d'améliorations visant à l’adapter et à lui permettre de bien traverser le temps. Une rallonge a même été ajoutée pour créer une vraie maison de luxe!

Alexandre Parent / Studio Point de vue

Le rez-de-chaussée est composé d’un vestibule avec coin lecture et d’un salon formel avec un foyer au bois.

On y trouve aussi une cuisine avec un cellier et un four à pizza d’origine, ainsi qu’un coin-repas très «cozy».

Alexandre Parent / Studio Point de vue

Une autre petite cuisine mène à l’agrandissement, qui est en fait une immense pièce où une salle à manger et une salle familiale profitent de plafonds de 18 pieds de haut et d’une incroyable fenestration.

Alexandre Parent / Studio Point de vue

Les trois chambres à coucher se trouvent à l’étage.

La chambre principale est époustouflante et spacieuse avec son toit mansardé, une mezzanine et une salle de bain attenante.

Les deux autres chambres se partagent une belle salle de bain complète.

Alexandre Parent / Studio Point de vue

Une salle de lavage se trouve aussi à l’étage.

Le sous-sol offre une tonne de cachet avec ses murs de pierre.

On y trouve une salle familiale avec projecteur ainsi qu’une autre pièce servant actuellement de gym maison.

Alexandre Parent / Studio Point de vue

La maison ancestrale est sise sur un grand terrain sécurisé de près de 55 000 pieds carrés, dans une rue sans issue.

Fabienne Brun / Studio Point de vue

L’endroit est une réelle oasis avec une piscine creusée au sel et chauffée, un espace lounge extérieur dans le sol qui est muni d’un foyer et une salle à manger sous une pergola.

Alexandre Parent / Studio Point de vue

Se trouvent aussi sur la propriété un garage triple avec mezzanine et une ancienne grange qui peut servir d’établi.

Cette maison de rêve est actuellement à vendre pour la modique somme de 2 998 000$ par le courtier Charles-Alexandre Sylvestre, de Remax.

Photos de jour: Alexandre Parent / Studio Point de vue

Photos de soir: Fabienne Brun / Studio Point de vue

Photos avec drone: Emil Mihov