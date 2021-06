C’est pour quand les bonnes nouvelles?

Ça fait plus d’un an qu’on est coincés pour cause de pandémie et que plus rien ne fonctionne comme du monde dans nos vies. Même si je fais partie des chanceux qui ont pu garder la tête hors de l’eau comme on dit, tant sur le plan psychologique que financier, je commence à trouver que le gouvernement exagère.

Je comprends le ras-le-bol de ceux qui enfreignent les directives pour se donner l’impression qu’ils ont encore une marge de manœuvre sur leur vie. Ça n’a aucun maudit bon sens qu’on maintienne tout le monde dans un tel carcan aussi longtemps sans prévoir qu’il y en a un maudit paquet qui regimberait. Je suis même étonné qu’il n’y en ait pas eu plus.

C’est pourquoi je profite de votre tribune pour demander aux médias en général, et à celui dans lequel vous écrivez en particulier, de commencer à publier des bonnes nouvelles, au lieu de toujours mettre l’accent sur les mauvaises. Il me semble que ça nous aiderait à mieux nous sentir.

Pensez juste à nos enfants qui sont en train de commencer leur vie et qui ne reçoivent que du négatif sur la situation académique des jeunes en général. Les miens vont bien voyez-vous, mais c’est comme s’ils ne faisaient plus partie des statistiques. Ils ne doivent certainement pas être les seuls qui vont quand même réussir leur année scolaire ?

J’aurais envie comme père de leur offrir une société dans laquelle on leur proposerait un peu plus d’espoir pour l’avenir. On se disait ça hier soir avec ma femme : ça ne s’injecte pas en vaccin l’espoir, mais ça pourrait se transmettre par un peu plus d’optimisme dans les communications médiatiques, il me semble ?

Un homme et un père

Votre commentaire me ramène à la vieille rengaine « Les gens heureux n’ont pas d’histoire », alors on n’a rien à raconter, et les médias d’information ont besoin de décrire des faits qui viennent bousculer l’imaginaire pour le faire réagir.

Je lisais il y a quelques mois dans le cadre du mois de la santé mentale que « Malheureusement, même au Mouvement Santé mentale Québec qui travaille à créer, développer et renforcer la santé mentale, nous devons présenter des statistiques liées à la souffrance psychologique plutôt qu’au bien-être pour avoir une couverture médiatique.

« Il sera plus vendeur de dire que 25 % des jeunes ne vont pas bien, vivent de l’anxiété et de la détresse, que de dire que 75 % des jeunes s’en sortent bien, ont des forces incroyables et sont résilients. Pourtant, même si la première nouvelle peut nous amener à agir, la deuxième est tout aussi importante en ce qu’elle crée de l’espoir et un pouvoir d’agir. Elle fait savoir aux jeunes que tout n’est pas que souffrance. »

Dans ce contexte, les parents comme vous sont chanceux que leurs enfants soient du bon côté des pourcentages et devraient prendre leur bâton de pèlerin pour informer les leurs de ce que les médias font peut-être moins.