Chandler Stephenson en action mardi?

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Chandler Stephenson pourrait effectuer un retour au jeu à l’occasion du cinquième match de la finale de la coupe Stanley, mardi.

Au cours de sa vidéoconférence tenue en matinée, l’entraîneur-chef Peter DeBoer a déclaré que la participation du joueur de centre au duel contre le Canadien de Montréal allait être déterminée après la séance d’échauffement. Le patineur de 27 ans a été tenu à l’écart après avoir été frappé par Ben Chiarot dans la première partie de la série. Il aurait possiblement subi une commotion cérébrale.

Ses partenaires de trio habituels, Max Pacioretty et Mark Stone, semblent ressentir son absence. Les deux vétérans n’ont pas marqué lors des quatre premiers matchs face au Tricolore.

L’arbitrage

Dans un autre ordre d’idées, DeBoer a été invité à commenter l’arbitrage qui fait passablement jaser à Montréal et ailleurs. Le travail des officiels Chris Lee et Dan O’Rourke a été critiqué par plusieurs et le pilote des Knights a noté certains chiffres.

«Au cours du calendrier régulier, ils ont fait partie des équipes les plus punies du circuit, contrairement à nous», a-t-il souligné.

Selon les statistiques de la Ligue nationale, le Tricolore a totalisé 465 minutes de pénalité, comparativement à 408 pour Vegas. Les deux clubs ont pris respectivement les 13e et 21e rangs à ce chapitre.