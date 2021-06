Débuts remarqués pour Wander Franco

La jeune sensation Wander Franco a fait ses débuts dans le baseball majeur, mardi soir au Tropicana Field, alors que les Rays de Tampa Bay recevaient la visite des Red Sox de Boston.

Évoluant au troisième coussin et inséré au deuxième rang de la formation offensive pour entamer la partie, Franco, 20 ans, a fait face au lanceur Eduardo Rodriguez pour sa première présence au bâton en carrière, en fin de première manche.

Le Dominicain, reconnu comme le principal espoir du baseball majeur par MLB Pipeline, a été accueilli chaleureusement par les partisans. Après deux fausses balles pour amorcer sa présence, Franco a été discipliné pour finalement soutirer un but sur balles à Rodriguez.

Le jeune homme n’a par ailleurs pas attendu longtemps pour obtenir son premier point compté en carrière alors qu’il est venu marquer à la suite d’un simple de son coéquipier Francisco Mejia et d’un relais erratique du joueur d’arrêt-court des Red Sox Xander Bogaerts.

Un jeune homme confiant

Avant même le début de la rencontre, Franco avait fait grandement jaser en arrivant au stade à bord d’une rutilante Rollys Royce blanche, en après-midi.

Devenant le premier joueur né en 2001 à jouer dans les grandes ligues, Franco ne manque pas de confiance.

«Je sens que je suis né pour frapper, disait-il d’ailleurs, dans une récente entrevue accordée à la version espagnole du site web MLB.com. C’est un don que Dieu m’a donné. Depuis que je suis un petit garçon, j’ai toujours été en mesure de faire contact et de frapper la balle durement.»

Moyenne de ,315 au niveau AAA

En attendant de voir si ses succès se transporteront dans le baseball majeur à long terme, il est à souligner que Franco, surnommé «El Patron», a maintenu une moyenne au bâton de ,315 en 39 matchs avec les Bulls de Durham, au niveau AAA, cette saison.

Le Dominicain a aussi obtenu 11 doubles, six triples, sept circuits et 35 points produits en plus de réussir cinq buts volés.