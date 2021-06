Directeur général de l’année: Lou Lamoriello préféré à Marc Bergevin

Marc Bergevin devra espérer une quatrième nomination au trophée Jim-Gregory pour un jour mettre la main sur le titre de directeur général de l’année.

Mardi soir, la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé que c’est le DG des Islanders de New York, Lou Lamoriello, qui a reçu l’honneur pour la saison 2020-2021.

Le grand manitou du Canadien de Montréal a pris le deuxième échelon parmi les hommes en nomination. Il a ainsi devancé Bill Zito (Panthers de la Floride) au scrutin. Le nom de Bergevin se trouvait sur 19 des bulletins de vote, dont 13 fois en première position. Rappelons que l’ancien joueur de 55 ans était nommé pour une troisième fois pour cet honneur.

Pour revenir à Lamoriello, le membre du temple de la renommée depuis 2009 a remporté le trophée Jim-Gregory pour une deuxième saison consécutive. Il a été sélectionné sur 30 des 41 bulletins et a reçu 12 votes de première place.

Le vétéran de 78 ans en est à sa 33e saison comme DG dans la LNH et sa troisième chez les «Insulaires». Sous sa gouverne, le club évoluant à Long Island n’a jamais raté les séries éliminatoires et a atteint le carré d’as lors des deux dernières campagnes. En 2020-2021, les Islanders ont maintenu un dossier de 32-17-7 et pris le quatrième échelon de la section Est.

Lamoriello a notamment fait l’acquisition des attaquants Kyle Palmieri et Travis Zajac le 7 avril dernier, ce qui a donné un second souffle à son équipe dans le dernier droit de la saison régulière.

Remis annuellement depuis 2009-2010, le trophée Jim-Gregory est accordé à la suite d’un vote de dirigeants de la LNH et des médias.