États-Unis: les aéroports reçoivent 8 milliards d'aides pour face à la pandémie

L'agence américaine supervisant le transport aérien, la FAA, a annoncé mardi qu'elle allait commencer à distribuer 8 milliards de dollars d'aides aux aéroports américains pour les aider à surmonter les difficultés liées à la pandémie.

• À lire aussi: COVID-19: l'objectif de vaccination fixé par Biden pour le 4 juillet sera manqué

• À lire aussi: La Cour suprême américaine ouvre la voie à une rémunération des sportifs universitaires

Ces subventions étaient prévues par le gigantesque plan de relance de 1.900 milliards de dollars adopté en mars, peu après l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Si le trafic aérien a commencé à se redresser avec les campagnes de vaccination, les aéroports ont lourdement souffert de la chute du nombre de passagers depuis le début de la pandémie au moment même où ils devaient mettre en place de nouvelles mesures sanitaires.

L'argent est destiné à rembourser les dépenses opérationnelles, à payer les intérêts sur les emprunts et à couvrir les coûts liés à la lutte contre la propagation des virus, précise un communiqué.

Les aéroports pourront aussi utiliser les subventions pour lever les loyers dus par les magasins installés dans leurs locaux.

Pour recevoir les aides, ils doivent s'engager à continuer à employer au moins 90% des effectifs qu'ils avaient avant la pandémie.

Les subventions du gouvernement vont permettre « de maintenir l'emploi des travailleurs (dans les aéroports) et d'aider le secteur de l'aviation à se remettre (de la crise) alors même que de plus en plus d'Américains se font vacciner et recommencent à voyager », a souligné le ministre des Transports, Pete Buttigieg, dans le document.