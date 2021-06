Euro: l’Angleterre au sommet

L’Angleterre n’avait pas encore été entièrement convaincante depuis le début de l’Euro, mais elle a fait ce qu’il fallait pour remporter la tête du groupe D avec une victoire de 1 à 0 sur la République tchèque au Stade Wembley de Londres.

Cette seconde victoire permet aux Anglais de terminer la phase de groupe avec sept points. Ils affronteront le détenteur de la seconde position dans le groupe F.

C’est un but de la tête de Raheem Sterling sur une passe bien exécutée de Jack Grealish qui a fait la différence dès la 14e minute.

Les Tchèques ont beaucoup perdu dans la défaite puisqu’ils sont passés de la première à la troisième place du groupe. Ils sont qualifiés pour le prochain tour, mais doivent attendre la fin des matchs de mercredi pour connaître leur adversaire.

Du positif

« Il y a du positif à retenir de ce match, a avancé le buteur Raheem Sterling. Nous avons mieux tenu la balle et avons obtenu le résultat dont nous avions besoin. »

« Aujourd’hui [mardi], ce sont [Bukayo] Saka et [Jack] Grealish qui ont créé de l’espace et distribué le ballon. C’est essentiel dans un tournoi comme celui-ci d’avoir des joueurs différents qui portent l’équipe. »

« Si tu n’accordes pas de but, tu gagnes des matchs si tu peux marquer à l’autre bout et nous le faisons. L’objectif depuis le début est de gagner le groupe, nous devons continuer de jouer de la même façon », a-t-il ajouté.

Et malgré la défaite, l’humeur était aussi positive dans le camp tchèque.

« Nous étions qualifiés avec un match à jouer et avons rivalisé avec l’Angleterre pour la première place. Il faut voir le positif, nous avons atteint notre objectif », a soutenu le sélectionneur tchèque Jaroslav Silhavy.

Bon départ

Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, était satisfait du rendement de sa troupe.

« Nous avons connu un bon départ en étant stables avec la balle. Nous avons changé notre approche du jour au lendemain en raison de la rotation dans l’effectif alors il faut rendre hommage aux joueurs. »

Conscient que son équipe n’a marqué que deux buts en trois matchs, Southgate croit que le meilleur est à venir.

« Je crois qu’on en a encore à donner. Nous n’avons pas encore marqué sur phases arrêtées. Elles sont cruciales et les gros matchs commencent, alors nous devons y parvenir. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons de la bonne façon. »

Dans l’autre match, la Croatie a écrasé l’Écosse 3 à 1 à Glasgow pour passer au second rang du groupe et éliminer les Écossais qui n’ont pu faire mieux qu’un point amassé dans un verdict nul contre l’Angleterre.

Déception

« Il y avait un esprit positif après le match nul contre l’Angleterre, a souligné le gardien David Marshall. Nous avons bien commencé ce match alors la déception est énorme. »

« La Croatie a très bien géré la seconde demie, a reconnu Marshall. Parfois, les écarts sont minces dans un match, mais nous ne pouvons pas remettre le pointage de cette rencontre en question. Nous avons maintenant l’expérience de ce tournoi, ce qui va nous rendre meilleurs en tant que collectif. »

Luka Modric et Ivan Perisic ont chacun récolté un but et une passe en seconde demie. Nikola Vlasic avait ouvert la marque en première demie. Les Écossais avaient pourtant créé l’égalité à la 42e minute sur une réussite de Callum McGregor, mais ça n’a pas suffi.

« Nous sommes heureux parce que nous avons joué un gros match qui nous permet de nous qualifier pour le prochain tour », a commenté le milieu de terrain Luka Modric.

Préoccupant

Celui-ci a reconnu que la fiche d’une défaite et un verdict nul après deux matchs était préoccupante.

« Nous n’étions pas satisfaits de notre performance dans les deux premières rencontres et nous savions que nous pouvions être meilleurs. Quand nous jouons comme ça, nous sommes dangereux pour tous les adversaires. »

La Croatie affrontera l’équipe de seconde place dans le groupe E au prochain tour.

Deux groupes très disputés

Cette dernière journée de compétition en phase de groupe promet d’être haute en couleur puisque rien n’est joué dans les groupes E et F.

On garde un œil très attentif sur le groupe F dont les duels Hongrie contre Allemagne et France contre Portugal sont prévus à 15 h, soit les derniers matchs de la phase de groupe.

Tout est encore à prendre puisque les Français, qui semblaient bien en selle, ont fait match nul contre la Hongrie à leur seconde sortie.

On va justement surveiller de près leur match contre le Portugal, puisque c’est une reprise de la dernière finale de l’Euro, remportée par le Portugal.

Très serré

On s’attendait à ce que la France (4 pts), le Portugal (3 pts) et l’Allemagne (3 pts) se battent pour les deux premières places et c’est exactement ce qui se passe.

À moins que les Hongrois jouent encore les trouble-fêtes comme ils l’ont fait contre la France, l’Allemagne a une occasion en or de sauter sur la première place advenant une défaite française et un écart de buts favorable.

Les Portugais peuvent vraiment mettre la France en difficulté avec une victoire même si la troisième place du groupe est pratiquement assurée d’une participation au prochain tour, à moins d’une mauvaise dernière sortie qui ferait piquer du nez l’écart de buts.

On ne pouvait pas vraiment demander mieux pour la conclusion de la phase de groupe que ces deux affrontements cruciaux.

Classement surprise

Dans le groupe E, l’Espagne affronte la Slovaquie et la Pologne fait face à la Suède sur le coup de midi.

Contre toute attente, ce sont la Suède (4 pts) et la Slovaquie (3 pts) qui dominent le classement pendant que l’Espagne (2 pts) et la Pologne (1 point) sont à la traîne.

De nombreux observateurs s’attendaient pourtant à ce que les deux dernières équipes soient les deux premières.

On a donc deux équipes surprises et deux formations qui doivent sortir de leur torpeur étonnante, faute de quoi leur Euro se terminera dès mercredi.

Le héros du jour

Luka Modric

Après un début de tournoi tranquille, il s’est levé au bon moment avec le but gagnant et une passe décisive sur le but d’assurance, transportant son équipe en huitièmes de finale.

Mercredi

12h

◆ Espagne vs Slovaquie

La Slovaquie peut confirmer sa participation à la prochaine étape et l’Espagne se doit de lutter pour sa survie sans quoi l’élimination l’attend.

12h

◆ Pologne vs Suède

La Pologne déçoit depuis le début du tour pendant que la Suède surprend sans Ibrahimovic. Pourquoi pas une qualification suédoise ?

15h

◆ Hongrie vs Allemagne

Les Hongrois peuvent-ils jouer les trouble-fêtes deux fois d’affilée ? Ça mettrait du piquant dans ce groupe serré.

15h

◆ France vs Portugal

Le premier rang du groupe est à l’enjeu dans ce match, mais surtout la fierté d’une reprise de la dernière finale de l’Euro.