Fédération québécoise des sports cyclistes: retour à un calendrier chargé au Québec

Si les mauvaises nouvelles ont frappé dans les dernières semaines avec l’annulation d’événements cyclistes internationaux au Québec, il y a consolation dans le fait que les compétitions provinciales et nationales reprennent vie cet été.

• À lire aussi: Hugo Houle prêt pour un été chaud

La saison dernière, moins d’une soixantaine d’événements cyclistes sur le territoire québécois ont pu être tenus.

Mardi, la Fédération québécoise des sports cyclistes a indiqué en conférence de presse que près de 150 événements étaient déjà au menu.

« Avec les allègements annoncés par le gouvernement, il y a d’autres compétitions qui pourraient s’ajouter. On continue de discuter avec des organisateurs », s’est réjoui le directeur général, Louis Barbeau.

« L’année dernière, il n’y a eu aucun événement national ou international. Cette année, il y aura plusieurs épreuves nationales, dont un certain nombre en sol québécois », a-t-il poursuivi.

Championnats de retour

Du lot, les championnats canadiens sur route élite, junior et paracyclisme (en Beauce du 10 au 12 septembre), les championnats canadiens sur route pour maîtres (à Victoriaville du 3 au 6 septembre) et ceux en vélo de montagne (à Baie-Saint-Paul les 25 et 26 septembre) reprennent du service. Tout comme des événements de la Coupe Canada en vélo de montagne et BMX, d’ailleurs.

Les championnats québécois seront aussi de retour.

« Les gens sont très fébriles et le vélo connaît une popularité sans précédent. Les événements devront se faire dans un contexte où un certain nombre de mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs qui seront présents », a prévenu M. Barbeau.

Le vélodrome

Celui-ci a par ailleurs mentionné que les travaux du futur vélodrome de Bromont progressent bien.

« On est confiant que le vélodrome sera prêt à accueillir des cyclistes dès juin ou juillet 2022. Ça permettra enfin à nos athlètes de s’entraîner ici à l’année plutôt que de s’expatrier », s’est-il exprimé.

Trois athlètes québécois ont d’ailleurs décroché leur billet pour les compétitions sur piste aux Jeux olympiques, soit Lauriane Genest, Ariane Bonhomme et Hugo Barrette.