Inconduites sexuelles dans l’armée: l’ombudsman brosse un portrait dévastateur

L’ombudsman des Forces armées (FAC) a livré mardi un discours dévastateur sur la gestion des inconduites sexuelles dans l’armée, tirant à boulets rouges autant sur la direction des FAC que sur le ministère de la Défense.

«Le scandale d’inconduites sexuelles qui se poursuit dans les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale est en train de passer de la crise à la tragédie», a déclaré Gregory Lick, en poste depuis le mois de novembre 2018.

Plombée par une série de scandales depuis le début de l’année, et plus largement depuis près d’une décennie, l’armée canadienne serait affectée au point où le recrutement et la rétention de militaires pourraient présenter un risque pour la sécurité nationale, selon M. Lick.

«Nos alliés regardent ces événements se dérouler en temps réel. Pire : ceux qui nous veulent du mal regardent aussi», a-t-il averti, décrivant un système qui récompense «l’inaction» plutôt que «l’action».

S’il n’a pas interpelé par son nom le ministre de la Défense Harjit Sajjan, Gregory Lick n’a pas hésité à le blâmer presque aussi sévèrement que les oppositions politiques en Chambre, déclarant notamment que «le concept de responsabilité ministérielle a été absent».

Un document d’intentions

L’ombudsman a dévoilé un document contenant non pas des «recommandations», a-t-il dit, mais de mesures «incontournables».

La plus grande réforme proposée est celle de renforcer le rôle de l’ombudsman, et de rendre le poste redevable non pas au ministre de la Défense nationale, mais directement au Parlement.

La proposition de M. Lick donnerait à l’ombudsman une «pleine indépendance structurelle et administrative» par rapport au département de la Défense.