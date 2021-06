Je n’en peux plus de Facebook et compagnie!

Qu’est-ce qu’on fait quand on se rend compte que la lecture des médias sociaux a une influence négative sur nos pensées comme c’est mon cas ? Jour après jour je me promets de ne plus me laisser envahir par les trolls qui disent n’importe quoi, et malgré que je sache à quel point leurs commentaires agressifs me perturbent, c’est plus fort que moi, je les lis quand même. D’où ça vient ce besoin de se faire mal ?

Anonyme

Le jour où vous réaliserez que vous êtes exactement comme un drogué incapable de se passer de sa drogue, ou un alcoolique de sa boisson, vous comprendrez peut-être que la seule façon de vous protéger, c’est en abandonnant complètement la substance. Et pour ça, il faudra vous désabonner.