La fin des incertitudes grâce au nouveau registre des préarrangements funéraires

Le nouveau registre québécois des préarrangements funéraires simplifie les choses pour les successions.

Réclamé depuis des années par les groupes de défense des consommateurs, le Registre des contrats d’arrangements funéraires préalables, chapeauté par l’Office de la protection du consommateur (OPC), entrait en fonction le 18 janvier dernier.

Avant cette date, plusieurs successions avaient de la difficulté à connaître les dernières volontés du défunt en matière de funérailles.

Désormais, les entreprises funéraires ont l’obligation de vérifier auprès du registre avant d’offrir leurs services. Les proches du défunt, qui subissent déjà un deuil, sont ainsi rassurés de ne pas payer pour des biens et services assumés par le défunt de son vivant.

Selon une étude commandée à Raymond Chabot Grant Thornton par l’OPC en 2018, les consommateurs auraient déboursé annuellement 7,4 millions $ en trop pour des contrats funéraires, à cause de la double facturation.

Attention

Les consommateurs ne peuvent consulter eux-mêmes le registre. Seuls les liquidateurs, tuteurs, curateurs ou mandataires pourront accéder gratuitement à ces informations par l’entremise des entreprises funéraires ou des exploitants de cimetières religieux.

De plus, ces derniers ont jusqu’au 18 juillet 2023 pour y consigner tous les contrats passés avant le 18 janvier 2021, et pour lesquels les biens et services prévus n’ont pas encore été requis. Ils ont 45 jours pour inscrire tout nouveau contrat de préarrangement.

Il faudra donc attendre encore deux ans avant de bénéficier pleinement du nouveau registre, qui n’affiche pas non plus la valeur des contrats qui y sont répertoriés.

Conseils