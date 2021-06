La navette fluviale de retour

La navette fluviale permettant de relier le quartier de Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal sera de retour cette année, après une saison de pause pandémique.

La desserte maritime, qui effectue son trajet en une trentaine de minutes, reprendra du service à partir du samedi 3 juillet.

Lancé en 2018, le projet a permis à quelque 60 000 personnes de se déplacer dans une direction ou l’autre au cours d’environ 2600 traversées, en 2019.

«Je suis extrêmement contente d'annoncer le retour de ce projet qui me tient tellement à cœur. [...] Avec le REM de l'Est, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le SRB Pie-IX et maintenant le retour de la navette fluviale, nous tissons réellement une nouvelle toile de services alternatifs au voiturage en solo afin de faire de la mobilité durable une réalité concrète au bénéfice des citoyennes et des citoyens», a commenté la ministre responsable de la Métropole et ancienne mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau.

«L'est de Montréal a tant à offrir, et des projets comme la navette fluviale contribuent à sa vitalité. J'invite les citoyennes et citoyens à l'utiliser en grand nombre», a appelé de son côté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La navette demeurera en service jusqu’au 6 septembre. Il est possible de consulter les horaires et tarifs sur le site www.navark.ca, tandis que des options seront aussi offertes pour une première fois afin de pouvoir utiliser la navette à l’aide d’une carte OPUS.