La plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau ouverte mercredi

Rare plage au cœur de la métropole, la plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau ouvrira ses portes le 23 juin.

En plus de se prélasser au soleil, jouer une partie de volleyball de plage, pique-niquer en famille, profiter d’un moment de détente en nature ou simplement profiter de la baignade, les structures gonflables d’Aquazilla seront également de retour cette année. Des kayaks, pédalos et planches à pagaie (SUP) seront également offerts en location pour les visiteurs. Pour la première fois, les visiteurs pourront aussi apporter leur SUP ou leur kayak personnel pour explorer le lac de la plage et ses lagunes.

S’initier à la baignade en eau libre à Montréal

Agissant depuis quelques années comme alternative à la piscine du complexe Jean-Drapeau, le parcours de 300 m de nage en eau libre ouvert aux nageurs avertis dans le lac de l'île Notre-Dame sera de retour cette année. Avec la popularité grandissante du sport, deux autres parcours accessibles aux membres de clubs sportifs supervisés par un entraîneur certifié seront également disponibles.

Des mesures sanitaires de nouveau présentes

Avec la COVID-19 encore bien présente sur le territoire montréalais, les baigneurs doivent arriver déjà vêtus de leur maillot de bain, car les vestiaires ne seront pas accessibles; le service de prêt sera toutefois disponible pour les vestes de sauvetage. La capacité de la plage a été diminuée pour faciliter la distanciation physique recommandée par l’INSPQ, mais il n’est toutefois plus nécessaire de réserver des plages horaires comme l’an dernier.

La plage Jean-Doré est ouverte tous les jours de 11 h à 18 h jusqu’au 22 août. Elle sera ensuite accessible uniquement les week-ends, avant de fermer le 6 septembre. Les coûts d’entrée sont de 9 $ par adulte, 4,50 $ par enfant (3 à 13 ans), gratuit pour les 2 ans et moins et 22 $ pour une famille composée de 2 parents et 2 enfants.