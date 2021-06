Laval: un service pour vous aider un trouver un logement à louer

Si le déménagement du 1er juillet suscite déjà des appréhensions chez nombre de ménages lavallois qui font face à la hausse des prix des loyers, le Service d’aide à la recherche de logement (SARL) propose d’aider les locataires dans leurs démarches.

Selon l’initiative de l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL), l’accompagnement proposé se fera selon la situation des revenus des ménages, soumis à certains critères d’éligibilité.

Le SARL propose un éventail d’outils pour ceux qui sont à la recherche d’un toit ou risquent de se retrouver sans logement d’ici le 1er juillet à Laval.

«Ce service de soutien est destiné exclusivement aux citoyens et aux citoyennes de la ville de Laval à la recherche d’un logement et vivant une situation d’habitation à risque d’itinérance, ou dont le logement ne correspond plus à leurs besoins particuliers», a-t-on précisé.