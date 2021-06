Le CF Montréal de retour après 25 jours

Vingt-cinq jours ont séparé le dernier match du CF Montréal de celui de mercredi soir et c’est presque une éternité dans le monde du sport où tout va vite.

L’équipe de Wilfried Nancy devra toutefois être à son meilleur face au D.C. United, qui s’amène au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale avec deux victoires par blanchissage consécutives depuis le retour de son gardien titulaire, Bill Hamid.

En d’autres mots, le retour au bureau risque d’être difficile pour les joueurs du CF Montréal.

«C’est une équipe franchement très intéressante qui est capable d’amener un pressing super haut et défensivement, elle est solide. On m’a dit que ce n’est vraiment pas le même D.C., qu’il ne faut pas prendre à la légère», a insisté le jeune arrière Zorhan Bassong.

Longue pause

Dès la fin du match contre Chicago, le 29 mai, l’équipe s’est disséminée un peu partout, certains joueurs rentrant à Montréal, d’autres allant voir leur famille et d’autres encore rejoignant leur sélection nationale.

«Ç’a fait du bien de revoir nos familles, le club nous a permis de retourner à la maison quelques jours», a souligné Djordji Mihailovic.

Nancy a mentionné qu’il était nécessaire de marquer un temps d’arrêt et la pause internationale est arrivée au bon moment.

«Mentalement, on avait besoin de cette pause. Sur plan physique, ç’a été difficile pour nous de donner une pause de huit ou neuf jours parce qu’on a donné un programme aux joueurs.»

«Ils sont prêts à reprendre l’action afin de bien jouer et de mieux jouer en cette seconde moitié de saison.»

Corrections

«La pause a fait du bien à tout le monde, a poursuivi Nancy. Lundi, on a eu une rencontre avec les joueurs où nous avons fait un sommaire de notre première partie de la saison.»

Il est généralement satisfait de la fiche de 3-3-2, mais il ne veut pas s’en contenter.

«On aurait pu aller chercher plus de points, mais on a fait ce qu’on voulait faire. On doit améliorer notre façon de défendre dans la surface et nous devons créer plus de buts.

«Nous devons nous améliorer entre la ligne de confrontation du bloc et les endroits où nous pouvons récupérer la balle.»

Analyse

La formation montréalaise reprendra le collier mercredi soir, mais la plupart des équipes de la MLS ont repris l’action le week-end dernier, ce qui a permis aux gens du CF de faire un peu de reconnaissance.

«On a eu une fin de semaine de pause, on a pu voir ce que les autres équipes ont fait», a reconnu Djordjo Mihailovic.

Ainsi, Montréal se retrouve sous la barre des séries éliminatoires, mais possède un match en main sur D.C. qui le devance d’un point.

Le CF Montréal occupe le huitième rang avec 11 points, ce qui le place à égalité avec le New York City FC (septième), pendant que D.C. est sixième avec 12 points.

Inspirant

Les joueurs de l’équipe portent évidemment un intérêt particulier à l’Euro qu’ils suivent pour la plupart quotidiennement.

Et peut-être qu’ils pourraient trouver une source d’inspiration en regardant ce que le Danemark fait depuis que Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain lors du premier match de l’équipe.

«Cette histoire est fantastique quand on voit qu’elle a rallié tout le monde du soccer et un pays qui s’est qualifié pour le prochain tour», a souligné Mihailovic.

On peut aussi ajouter à cela l’espoir de bientôt jouer des matchs à domicile avec la fin, le mois prochain, de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs qui ont un test négatif à l’arrivée dans un aéroport canadien.

«On sait que maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps avant de revenir à Montréal. Ça nous fera un bien énorme de nous entraîner à Montréal et de revoir nos familles», a reconnu Bassong.