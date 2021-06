Paul Bernardo reste détenu

Le meurtrier et violeur notoire Paul Bernardo vient d’essuyer pour une deuxième fois en moins de trois ans un refus pour une libération conditionnelle.

Il a enlevé, violé et tué deux adolescentes, Leslie Mahaffy et Kristen French, en 1991 et 1992.

Détenu depuis 1993, il est éligible à une libération conditionnelle totale depuis 2018. Il s’était vu refuser ce privilège cette année-là, puisque les commissaires jugeaient qu’il n’avait pas montré assez d’introspection.

Ce matin, il a tenté à nouveau de convaincre la Commission des libérations conditionnelles du Canada qu’il a changé.

Il s’est même dit ouvert à prendre une médication pour « neutraliser sa libido », dans un souci de « gérer sa sexualité déviante », a-t-il dit, lors d’une audience virtuelle, où il témoignait en direct du pénitencier de Millhaven, en Ontario.

L’homme aujourd’hui âgé de 56 ans, a passé la majorité de son incarcération en isolement.

En début d’audience, les familles des victimes de Bernardo ont imploré les commissaires de le garder à l’ombre pour le reste de sa vie.

« Nous avons eu à accepter ce qui est arrivé à notre précieuse fille, mais nous ne pouvons et n’allons pas accepter la possibilité que cela arrive à une autre innocente victime des mains du même prédateur », a insisté Donna French, la mère de Kristen.

« Paul Bernardo doit passer le reste de sa vie en détention. La sécurité publique n’en demande pas moins », a fait savoir la mère de Leslie Mahaffy, par l’entremise de l’avocat des familles de victimes, Tim Danson.

Une des survivantes de Paul Bernardo, qui a été agressée sexuellement, a pour sa part dit espérer qu’il « pourrisse en prison ».

« J’aimerais lui pardonner ses crimes mais c’est horrible ce qu’il m’a fait endurer ainsi que ce qu’il a fait à Leslie et Kristen. Il a brisé mon âme en morceaux. Chaque jour de plus qu’il passe à l’ombre est un cadeau », a-t-elle témoigné.

Paul Bernardo est inscrit au registre des criminels dangereux pour les meurtres des deux adolescentes, mais aussi pour avoir violé 14 femmes à Scarborough, en Ontario. Il a aussi été reconnu coupable pour l’homicide involontaire de sa belle-sœur de 15 ans, Tammy Homolka.

Son ex-épouse de l’époque, Karla Homolka, avait aussi participé aux crimes. Elle a conclu une entente avec la Couronne, acceptant de témoigner contre Bernardo à son procès en échange d’accusations réduites. En 1993, elle a été condamnée à 12 ans de détention. Elle est sortie de prison depuis 2005 et vit maintenant dans le Grand Montréal.

Plus de détails à venir...